【「週刊コロコロコミック」作品全話無料公開】無料公開期間:7月31日~8月6日23時59分まで

小学館は、WEBマンガサイト「週刊コロコロコミック」にて掲載マンガ作品の期間限定全話無料公開を7月31日より実施している。無料公開期間は8月6日23時59分まで。

今回の無料公開は「月刊コロコロコミック」創刊555号突破を記念した無料公開となっている。ラインナップには「ぷにるはかわいいスライム」、「炎の闘球女 ドッジ弾子」、「サウナウォーズ」、「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん」など「週刊コロコロコミック」作品に加え、「運命の巻戻士」、「メタルファイト ベイブレード」、「ウソツキ!ゴクオーくん」など「月刊コロコロコミック」連載作品なども掲載されている。

□「週刊コロコロコミック」

