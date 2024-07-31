島根スサノオマジックのユニフォームデザイン決定！バンダイナムコの人気キャラも応援



島根スサノオマジックの2024-25 SEASONのユニフォームデザインが決定した。

ユニフォームデザインに込められた想い

[caption id="attachment_1179896" align="aligncenter" width="600"] HOMEユニフォームデザイン[/caption]

[caption id="attachment_1179897" align="aligncenter" width="600"] AWAYユニフォームデザイン[/caption]

島根スサノオマジックの2024-25 SEASONのユニフォームは、「Birdman」がデザインを手がけ、日本発のバスケットボールブランド「EGOZARU(エゴザル)」が生産を行う。



ユニフォームは、歴史ある島根の神秘的な土地を想起させるトライバルスタイルのデザインに仕上がっている。





トップスの側面には、バスケットボールを中心に広がるエネルギーの紋様を描き、島根スサノオマジックがチーム名の通り、日常を変えるような魔法の力で、スサノオファミリーにとって、非日常の世界を生み出す存在でありたいという想いが込められている。

また、首元にはスサノオノミコトの首飾りをイメージした紋様でスサノオの魂を、パンツには炎の紋様で選手たちの闘志を表現。試合に臨む選手たちを鼓舞する意味が込められている。

選手の背中に人気キャラのロゴをプリント



さらに今シーズンより、バンダイナムコエンターテインメントを代表する人気キャラクター達が各選手を応援！各選手の背中にそれぞれのロゴがデザインされる。

組み合わせは、「#1 コティ・クラーク × テイルズ オブ アライズ」「#3 安藤 誓哉 × パックマン」「#4 ニック・ケイ × 鉄拳8」「#6 北川 弘 × リッジレーサー」「#13 津山 尚大 × 学園アイドルマスター」「#14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ × エースコンバット」「#15 白濱 僚祐 × 太鼓の達人」「#17 横地 聖真 × ワニワニパニック」「#20 ワイリー光希 スカイ × ファミリースタジアム」「#21 納見 悠仁 × ゼビウス」「#32 晴山 ケビン × 電音部」「#33 エヴァンス ルーク × ギャラガ」「#55 谷口 大智 × 塊魂」となっている。

島根スサノオマジックの2024-25 SEASONのユニフォームの詳細は、下記URLで確認を。なお、オーセンティックユニフォームの予約受付も行っていて、第1回受付は8月6日(火)23:59までだ。

島根スサノオマジックの試合を観戦する際は、プレーはもちろん、ユニフォームにも注目だ。

2024-25 SEASON ユニフォーム 詳細：https://www.susanoo-m.com/lp_page/uniform202425

島根スサノオマジック 公式HP：https://www.susanoo-m.com

(ソルトピーチ)