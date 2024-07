【日曜シネマ劇場:「夏休み!恐竜映画スペシャル」】放送スケジュール: 8月4日19時「ジュラシック・パーク」 8月11日19時「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク」 8月25日19時「ジュラシック・パーク III」

BS12 トゥエルビは、「夏休み!恐竜映画スペシャル」として、映画「ジュラシックパーク」シリーズを、毎週日曜19時より放送中の「日曜シネマ劇場」にて8月4日より開始する。

夏休みのおともとして、「インディー・ジョーンズ」シリーズや「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」、「ジョーズ」に「レディ・プレイヤー1」、現在劇場公開中の「ツイスターズ」を手掛けたスティーヴン スピルバーグ監督の「ジュラシックパーク」シリーズが放送される。

今回は、「ジュラシック・パーク」(8月4日19時)、「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク」(8月11日19時)、「ジュラシック・パーク III」(8月25日19時)の3作品が放送される。

□「日曜シネマ劇場」

【ジュラシック・パーク】

TM & (C) 2022 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

【ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク】

(C)1996 Universal City Studios, Inc. & Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. Please read copyright documents.

【ジュラシック・パーク III】

TM & (C) 2001 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

