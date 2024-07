【1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー PartII タイムマシン】12月 発売予定予約受付開始:8月5日14時価格:7,040円

青島文化教材社は、プラモデル「1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー PartII タイムマシン」の予約受付を8月5日14時に開始する。発売は12月予定で、価格は7,040円。

SF映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー パートII」で活躍する空飛ぶタイムマシンがプラモデルシリーズ「ムービーメカ」よりキット化。アオシマオンラインショップ限定で発売される。

専用パーツが使用され、飛行形態を忠実に再現。未来で取り付けた家庭用原子炉「ミスター・フュージョン」搭載、ガルウイングドアは完成後も開閉可能となっている。展示台と同スケールのホバーボードが付属する。

「1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー PartII タイムマシン」商品詳細

12月 発売予定

価格:7,040円

スケール:1/24

サイズ:全長約184mm

【アオシマオンラインショップ購入特典】

追加パーツ 1. シルバーメッキ仕上げランナー(フラックス・バンド) 追加パーツ 2. クリア成型ホイール

※画像は見本用に塗装し組み立てた試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。