卓球混合ダブルス、表彰台の笑顔 パリ五輪
30日、表彰式で記念撮影に応じる中国・朝鮮・韓国のペア。（パリ＝新華社記者/王東震）
【新華社パリ7月31日】パリ五輪は30日、卓球の混合ダブルス決勝が行われ、中国の王楚欽（おう・そきん）、孫穎莎（そん・えいさ）組が朝鮮の李正植（リ・ジョンシク）、金琴英（キム・グムヨン）組を4-2で下し、優勝した。
30日、表彰式に臨む中国・朝鮮・韓国のペア。（パリ＝新華社記者/劉続）
30日、表彰式に臨む中国の王楚欽（左）と孫穎莎。（パリ＝新華社記者/王東震）
30日、表彰式に臨む中国の王楚欽（左）と孫穎莎。（パリ＝新華社記者/王東震）
30日、表彰式に臨む朝鮮の李正植（左）と金琴英。（パリ＝新華社記者/劉続）
30日、表彰式で自撮りする中国・朝鮮・韓国のペア。（パリ＝新華社記者/王東震）
30日、表彰式で自撮りする中国・朝鮮・韓国のペア。（パリ＝新華社記者/劉続）
30日、表彰台に立つ（左から）朝鮮の李正植・金琴英組、中国の王楚欽・孫穎莎組、韓国の林鍾勲（イム・ジョンフン）・申裕斌（シン・ユビン）組。（パリ＝新華社記者/劉続）
30日、表彰式に臨む（左から）朝鮮の李正植・金琴英組、中国の王楚欽・孫穎莎組、韓国の林鍾勲（イム・ジョンフン）・申裕斌（シン・ユビン）組。（パリ＝新華社記者/王東震）