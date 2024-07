9月8日(日)に開催される『RUF presents RISE WORLD SERIES 2024 YOKOHAMA』のチケットが販売中だ。

注目されるのは、王者・志朗に、RISE WORLD SERIES 2023 -54kgトーナメント王者、初代RISEフライ級王者、初代RISEスーパーフライ級王者の田丸辰が挑むRISE世界バンタム級タイトルマッチ。

世界トーナメント準優勝、DOAトーナメント優勝と確実に実績を重ね、那須川天心とは2度拳を交えるなど、日本軽量級の顔として君臨している志朗。2023年3月にはディーゼルレック・ウォーワンチャイをハイキックで仕留めRISE世界バンタム級王座を獲得。今年6月の『RISE179』でアルゼンチンのクリスティアン・マンゾと対戦し3-0判定勝利を収めた後のリング上から、解説席にいた田丸辰に対戦要求をしていた。

対する田丸は、卓越した技術とスピードを武器に、2018年無敗でスーパーフライ級王座を獲得。2022年から新設されたフライ級王座決定トーナメントに階級を下げて参戦し、2階級制覇を達成した。昨年の『RISE WORLD SERIES 2023』-54kgトーナメントでは準決勝で大粼一貴に勝利。決勝ではクマンドーイ・ペッティンディーアカデミーを相手にダウンを奪い、トーナメント優勝を果たした。6月のRISE WS大阪では韓国軽量級最強王者ジョン・ヒョヌと対戦。僅か35秒でKO勝利を収めるなど、その勢いは増すばかりだ。

志朗が王者の貫禄を見せつけるか、田丸が一気にRISEスーパーフライ級のトップにまで上り詰めるか。目の離せない展開となるのは間違いない。

■RISE世界バンタム級(-55kg)タイトルマッチ 3分5R 無制限延長R

志朗(王者/初代RISE世界バンタム級王者)

vs

田丸辰(挑戦者/RISE WORLD SERIES 2023 -54kgトーナメント王者、初代RISEフライ級王者、初代RISEスーパーフライ級王者)

王者・志朗にRISE WORLD SERIES 2023 -54kgトーナメント覇者の田丸辰が挑む

その他、以下の6カードが発表されている。

■スーパーライト級(-65kg)3分3R延長1R

白鳥大珠(同級2位、RISE WORLD SERIES 2019-61kgトーナメント王者)

vs

ファーパヤップ・GRABS(タイ)

白鳥大珠 vs ファーパヤップ・GRABS

■スーパーフライ級(-53kg)3分3R延長1R

那須川龍心(フライ級1位)

vs

シン・ジョンミン(韓国)

那須川龍心 vs シン・ジョンミン

■-61.5kg契約 3分3R延長1R

常陸飛雄馬(スーパーフェザー級2位)

vs

アリシェル・カルメノフ(カザフスタン)

常陸飛雄馬 vs アリシェル・カルメノフ

■フェザー級(-57.5kg)3分3R延長1R

梅井泰成(同級3位、第4代RISEフェザー級王者)

vs

國枝悠太(AJKNフェザー級王者)

梅井泰成 vs 國枝悠太

■バンタム級(-55kg) 3分3R延長1R

加藤有吾(同級3位)

vs

松下武蔵(同級9位)

加藤有吾 vs 松下武蔵

■バンタム級(-55kg)3分3R延長1R

良星(同級6位、第4代Bigbangスーパーバンタム級王者)

vs

彪司(同級11位、Stand Up King of Rookie2021-53kg級優勝)

良星 vs 彪司

チケットの価格は以下の通り。

『RUF presents RISE WORLD SERIES 2024 YOKOHAMA』チケット発売中

立技格闘技の今後を占う注目選手たちの戦いを、横浜BUNTAIで目撃してもらいたい。