ASTRO ユンサナ、1stミニアルバム「DUSK」ハイライトメドレーを公開…魅力的な歌声を披露

ASTROのユンサナが、魅力的な歌声を披露した。本日(31日)0時、fantagioの公式SNSとYouTubeチャンネルを通じて、ユンサナの1stソロミニアルバム「DUSK」のハイライトメドレー映像「at DUSK」が公開された。映像で彼は、深まる夕暮れの空を背景に、今回のアルバムに収録される計6曲の音源の一部をライブで披露し、世界中のリスナーの目と耳を魅了した。全トラックを夕暮れの時間帯の流れが感じられるように配置し、これに合う感性豊かなボーカルと映像美で魅力的な音楽カラーを表した。

特に、タイトル曲であり4番トラックの「Dive」は、強烈でありながらシネマティックな雰囲気の中で、彼の訴えかけるようなボーカルが際立つ楽曲だ。「I dive into you. しばらく浮いているよ。I'm so sick of you. 沈んでいてもいいよ、深く 滑るように」という切ない歌詞も没入感を高めた。ユンサナは叙情的な自作曲「狐の星」、美しい旋律のポップバラード「Losing My Mind」、どっしりとして幻想的な「BITTERSWEET MISTAKE」、ダイナミックなどんでん返しを届ける「BLEEDING」、雨音が聞こえるような「Rain Down On Me」のハイライトパートも公開し、個性豊かな音楽性を予告した。ユンサナの1stミニアルバム「DUSK」は8月6日午後6時、音楽配信サイトを通じてをリリースされる。