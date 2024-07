【「NO\NAME」1話・2話】7月31日 公開

集英社は、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「NO\NAME」1話・2話を7月31日に公開した。

本作は原作・Rafal Jaki氏、マンガ・MACHINE GAMU氏による作品。名前がその者の能力に直結する世界を舞台に、名前にまつわる事件を取り締まる北欧命名局(NNB)に所属するラルフとアースラが事件を追っていくストーリーとなっている。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.