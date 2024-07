韓国のグループ・BIGBANGのメインボーカル・TAEYANG(テヤン/SOL)が、9月に来日公演『TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN JAPAN』を開催することが決定した。



2017年以来7年ぶりとなるソロ公演は、9月26・27日に大阪・エディオンアリーナ大阪、9月30日に東京・有明アリーナで開催される。チケット先行販売(先着順)はMastercard限定で、8月5日正午からスタートする。



■『TAEYANG 2024 TOUR[THE LIGHT YEAR] IN JAPAN』

9月26日(木):大阪:エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

9月27日(金):大阪:エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

9月30日(月):東京:有明アリーナ