¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤Î¿³È½¡×È¬Â¼ÎÝ¤Î³èÌö¤òÊÆµ¼Ô¡¢Àä»¿¤â¡Ä¡Ä¡ÈÂà¾ì·à¡É¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡¡ÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ2024¡Û
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î1¼¡¥êー¥°Âè2Àï¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£±äÄ¹¤ÎËö¡¢90－94¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¤ÏÈ¬Â¼ÎÝ¤¬Âè4¥¯¥ªー¥¿ー¤Ç¤³¤Î»î¹ç2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤Ç¼º³Ê¡¦Âà¾ì½èÊ¬¤Ë¡£¤³¤Î¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â·ÚÈù¤Ê¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï64－69¤È5ÅÀº¹¤ÇºÇ½ª¤ÎÂè4¥¯¥ªー¥¿ー¤ò·Þ¤¨¤¿¡£È¬Â¼¤¬Ï¢Â³¤Ç¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¤³¤Î»î¹ç2ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×¤ÇÂà¾ì¡£
¤½¤Î¸å¤Ï²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥·¥åー¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤ÉµÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê16ÉÃ¤Ç4ÅÀ¥×¥ìー¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ±äÄ¹Àï¤Ø¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢½éÀï¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤ËÂ³¤2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØUSA Today¡Ù¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥áÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFor The Win¡Ù¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥°¥ëー¥×¥êー¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂÐÀï¤¬ºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤¬±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¥ë¥¤¡¦¥Ï¥Á¥à¥é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢24ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿È¬Â¼¤Î³èÌö¤ò»¾¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢È¬Â¼¤¬¡Ö¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Î·èÄê¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤é¤ÎÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ò¤É¤¤È½Äê¤À¡£ÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¥²ー¥à¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥ë¥¤¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â·ÚÈù¤Ê¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î¥×¥ìー¤Ç¥ë¥¤¤òÂà¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤Î¿³È½¤À¡£¿³È½ÃÄ¤ÏÆüËÜ¤«¤é»î¹ç¤òÃ¥¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò¼è¤ê¾å¤²È¿±þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÀµÅö¤Ê¥×¥ìー¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÜ¿¨¡×¡Ö·ã¤·¤¹¤®¤ëÀÜ¿¨¡×¤Ê¤É¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¥Õ¥êー¥¹¥íー¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï1»î¹ç¤Ç5²ó¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÂà¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï¸¶Â§2²ó¡¢°¼Á¤Ê¤é°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£