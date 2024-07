BufferはX(旧Twitter)やFacebook、Instagram、ThreadsなどのSNSに対応するSNS一括管理サービスで、各SNSに同じ内容を同時投稿したり、時間指定して予約投稿したりできます。新たにBufferがBlueskyに対応して同時投稿や予約投稿を実行可能になったので、実際にXとBlueskyに同一ポストを予約投稿する手順を確かめてみました。

Schedule your Bluesky posts with Buffer | Build an Authentic Communityhttps://buffer.com/blueskySchedule and Cross-Post with Buffer - Blueskyhttps://bsky.social/about/blog/07-30-2024-schedule-and-crosspost-with-buffer・目次◆1:Bufferのユーザーを新規作成◆2:BufferにBlueskyとXのアカウントを登録◆3:BlueskyとXに同じ内容を予約投稿◆1:Bufferのユーザー新規作成まず、以下のリンクをクリックしてBufferのトップページにアクセスします。Buffer: All-you-need social media toolkit for small businesseshttps://buffer.com/トップページにアクセスしたら画面右上の「Get started now」をクリック。Bufferで使いたいメールアドレスとパスワードを入力して「Sign up」をクリック。以下の画面が表示されたら、画面下部の「Skip selection」をクリック。「メールアドレスを認証してください」という旨の通知が表示されるので、入力したメールアドレスの受信箱を確認します。受信箱に以下のようなメールが届いているので「Confirm your email」と記された青色のボタンをクリック。以下の画面が表示されたらBufferのアカウント作成は完了です。◆2:BufferにBlueskyとXのアカウントを登録続いて、BufferにBlueskyとXのアカウントを登録します。Blueskyにはサードパーティーサービスで使うための「アプリパスワード」を作成する機能があるので、まずはBlueskyの設定からアプリパスワードを作成しておきます。Blueskyにアクセスして「設定」をクリックしてから「アプリパスワード」をクリック。「アプリパスワードを追加」をクリック。アプリパスワードの識別用の名前を入力してから「アプリパスワードを作成」をクリック。すると、アプリパスワードが画面内に表示されます。この画面を消すとアプリパスワードを二度と確認できなくなるので、忘れないようにパスワード管理アプリなどに記録しておきます。アプリパスワードの作成が完了したらBufferの画面に戻って「Channels」をクリック。Blueskyの右側にある「Connect」をクリック。Blueskyのハンドルネームとアプリパスワードを入力し、「Follow Buffer on Bluesky(Bluesky上でBufferの公式アカウントをフォローする)」のチェックを外してから「Next」をクリック。これで、BlueskyアカウントをBufferに登録できました。続けてXのアカウントを登録したいので「Connect Another channel」をクリック。Xの右側にある「Connect」をクリック。Xのユーザー名とパスワードを入力して「連携アプリを認証」をクリック。もう一度「連携アプリを認証」をクリック。以下の画面が表示されたら「Start Connecting」をクリック。登録完了画面が表示されたら「×」をクリック。これでBufferにBlueskyとXのアカウントを登録できました。◆3:BlueskyとXに同じ内容を予約投稿予約投稿を実行するには、画面左上の「Publish」をクリック。すると、予約状況管理画面が表示されます。初期状態ではタイムゾーンがロンドンに設定されているので、日本時間で予約できるように設定を変更します。まず、赤枠で囲った「Europe/London」をクリック。「Timezone」と記された入力欄に「tokyo」と入力してから下部に表示される「Tokyo - Japan」をクリック。タイムゾーンが「Tokyo - Japan」に切り替わったら、「Publish」をクリックして元の画面に戻ります。ポストを作成するために、画面右上の「New Post」をクリック。初期状態だとBlueskyにだけ投稿する設定になっているので、XのアイコンをクリックしてBlueskyとXに同時投稿できるようにします。続いて、入力欄に文章や画像を入力して、「Customize for each network」をクリック。この画面で「Share Now」をクリックすると即座に同時投稿できます。今回は時間を指定して投稿したいので「Share Now」の右側の三角形をクリック。「Schedule Posts」をクリック。投稿したい日時を選択してから「Schedule」をクリック。カレンダー内にポストが表示されたら予約投稿は完了です。予約した時間にBlueskyとXを確認すると、Bufferで作成した通りのポストが投稿されていました。続いて、URLを含むポストを作成。投稿結果はこんな感じ。URLは表示されていますが、リンクカードが生成されていません。記事作成時点では、Bufferから「リンクカードを含むポスト」を投稿することはできないようです。なお、リンクカードを含む投稿の自動投稿方法は、以下の記事で詳しく解説しています。Twitter代替有力候補SNS「Bluesky」でGIGAZINEが新着ニュース配信を開始&どういう仕組みなのか解説 - GIGAZINE