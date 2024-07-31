後藤真希、13年振り新曲「CLAP CLAP」配信開始＆MV公開
後藤真希が、約13年振りの新曲「CLAP CLAP」の配信を開始した。あわせてMVも公開された。
◆「CLAP CLAP」MV
MVでは、“転生した後藤真希”が表現されている。オペ台の上、水の中など様々なシチュエーションの後藤真希が楽曲と見事にシンクロ。さらに、躍動的なダンスも見ることができる。
本楽曲が収録されるニューアルバム『prAyer』のジャケット、「CLAP CLAP」のジャケットやMVでは謎の蝶の存在が示唆され、そのストーリー性にも期待が高まる。
▲『prAyer』初回生産限定盤ジャケット
▲『prAyer』通常盤ジャケット
デジタルシングル「CLAP CLAP」
Streaming & Download：https://makigoto.lnk.to/CLAPCLAP
ミニアルバム『prAyer』
発売元：エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
（レーベル：avex trax）
CD：全7曲収録予定 ※先行配信シングル「CLAP CLAP」＋完全新曲6曲
◼︎初回生産限定盤(豪華BOX仕様) AVZD-63629/B〜C
CD＋Blu-ray Disc＋7インチアナログレコード盤
豪華特典付きBOX仕様 19,800円(税込) / 18,000円(税抜)
［収録楽曲］
1. QUEENDOM
2. BAD BOY
3. prayer
4. Ivy
5. CLAP CLAP
6. Flirty Sun
7. I am
◆Blu-ray Disc (MusicVideo2曲・Blu-ray限定Version ＋ MVメイキングやアルバム制作オフショット等特典映像収録)
◆7インチアナログレコード盤(カラードーナツEP盤・「CLAP CLAP」「prayer」 全2曲収録)
◆豪華BOX仕様・完全限定封入特典
1）完全撮りおろし豪華フォトブック(全40ページ)
2）25周年記念オリジナルベースボールシャツ
3）特製「prAyer」仕様オリジナルアクリルスタンド
◼︎通常盤 CDのみ7曲入 AVCD-63630
2,970円(税込)/2,700円(税抜)
アルバム『prAyer』発売記念イベント
※楽天ブックスにて対象商品の購入者（先着）限定のイベント
楽天ブックス特設サイト：https://r10.to/hkA4Z5
【日程/会場】 2024年10月13日(日)
CITY HALL & GALLERY GOTANDA（東京・五反田）
・イベント内容
トーク＆ミニライブ、ブックレットサイン会
※特典会ではブックレットに本人がサインを入れ手渡しをさせていただきます。
・対象商品
2024/9/4発売 後藤真希ALBUM「prAyer」※初回生産限定盤
【CD＋Blu-ray Disc＋アナログ盤】AVZD-63629/B〜C
・販売期間（先着販売）
1次販売：2024年 8月4日(日) 23:59まで
2次販売：2024年8月7日(水)19:00 〜 2024年9月29日(日)23:59まで
＜後藤真希 25th anniversary live tour 2024 〜 pr∀yer 〜＞
2024年9月21日 東京・山野ホール
チケット一般販売中
【先着チケット申込URL】
ローソンチケット： https://l-tike.com/makigoto/
イープラス： https://eplus.jp/gotomaki/
チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/gotomaki/
関連リンク
◆後藤真希 オフィシャルInstagram
◆後藤真希 オフィシャルX