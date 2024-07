【Space for Sale(スペース・フォー・セール)】7月31日 早期アクセス開始価格:2,530円プレイ人数:1人(最大2人オンラインマルチプレイ)

THQ Nordic Japanは、Windows用宇宙探検&建設シミュレーション「Space for Sale(スペース・フォー・セール)」の早期アクセルをSteamにて開始した。価格は2,530円。リリース記念セールが開催されており、8月14日までは20%オフの2,024円で購入可能となっている。

本作は、宇宙探検と建設が楽しめるシミュレーション。新しい太陽系を手に入れ、未知の宇宙を探検しながら、エイリアンたちの夢の住まいを建設していく。友達との2人協力プレイも可能。未知の宇宙で冒険と建設を楽しみながら、異星系の不動産王を目指そう。Steamストアでは、体験版も配信されている。

【『Space for Sale(スペース・フォー・セール)』早期アクセス版リリーストレーラー】

(C) 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Developed and published by Mirage Game Studios. THQ, THQ Nordic, Space for Sale and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners."