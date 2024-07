台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」にて、「ゴンチャ クルーチャンピオンシップ2024」を開催!

全国のゴンチャクルーたちから寄せられた約200件のアイデアの中から見事勝ち残った西の代表「洋梨ベリー」と、東の代表「ブルーハワイ」を使ったドリンクがそれぞれ2種類発売されます☆

ゴンチャ クルーチャンピオンシップ2024「洋梨ベリー/ブルーハワイ」

発売日:2024年8月8日(木)〜

先行販売:2024年8月1日(木)より、アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店

モバイルオーダー先行販売:2024年8月5日(月)より、商品取り扱い全店にて

カスタマイズ:すべて追加トッピング1つまで可

※トッピング販売はありません

※フローズンティーは甘さ・氷の量の変更はできません

※ミルクティーは氷の量の変更はできません

販売店舗:国内ゴンチャ全店

ゴンチャにて、クルー企画によるドリンクメニューの頂点を決める大会「ゴンチャ クルーチャンピオンシップ2024」を開催!

日々店舗で笑顔で接客し、ファンとして支えてくれているクルーだからこそ考案できるこだわりのドリンクをメニュー化し、期間限定で登場します。

今回実施された大会では「残暑に絶対飲みたいゴンチャドリンク」をテーマに、全国の店舗からアイデアを募集。

約200件ものアイデアの中から、厳正なる審査の結果、東エリアからは、夏を連想させるゴンチャ初のブルーカラーが爽やかな「ブルーハワイ」、西エリアからはみずみずしい洋梨の味わいとラズベリーの甘酸っぱさが残暑にぴったりの「洋梨ベリー」が東西ファイナリストとして選ばれました。

東西ファイナリストとして勝ち残ったクルー企画のドリンクは全国のゴンチャで販売され、期間中の総販売数とSNS上でのハッシュタグの数によってチャンピオンが決定します!

西の代表「洋梨ベリー」

西代表:イオンモール各務原店 クルー(OG)企画

洋梨×ラズベリー×アールグレイティーが奏でる、絶妙なハーモニーが楽しめる西の代表「洋梨ベリー」

「洋梨ベリー ミルクティー」と「洋梨ベリー フローズンティー」がラインナップされます。

洋梨ベリー ミルクティー

価格:Mサイズ 650円(税込)

洋梨とラズベリー、アールグレイティーが奏でる、絶妙なハーモニーが楽しめるデザートティー。

華やかなアールグレイティーに、みずみずしい洋梨ゼリーと甘酸っぱいラズベリーソースをあわせ、まるでデザートのような特別感のある1杯です。

洋梨ベリー フローズンティー

価格:Mサイズ 680円(税込)

みずみずしい洋梨ゼリーと甘酸っぱいラズベリーソースをアールグレイティーに合わせた、シャリっとなめらかな食感のフローズンティー。

甘味と酸味のバランスが絶妙で、食材の組み合わせが織りなす「スイーツ感覚」が楽しめます。

イオンモール各務原店クルー(OG)コメント

みずみずしい洋梨の味わいとラズベリーの甘酸っぱさが、爽やかな気分にしてくれる商品です。

甘味と酸味のバランスが絶妙で、甘さを感じながらもさっぱりとしています。

フルーツとアールグレイティーとミルクフォームの組み合わせが織りなす、「スイーツ感覚」をお楽しみください。

東の代表「ブルーハワイ」

東代表:渋谷スペイン坂店 クルー企画

まるで冴えわたる青空のような、ゴンチャオリジナルの「ブルーハワイ」が東の代表として登場。

阿里山ウーロンティーにフルーティーなブルーハワイソースが合わせてあります。

ラインナップは「ブルーハワイ ミルクティー」と「ブルーハワイ フローズンティー」です。

ブルーハワイ ミルクティー

価格:Mサイズ 650円(税込)

青空のような色合いが斬新なデザートティー。

すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーに、ほんのりオレンジやライムが香るオリジナルのブルーハワイソースをあわせ、さらにぷるぷるのブルーハワイゼリーもトッピング。

南国気分を味わえる爽やかな1杯です。

ブルーハワイ フローズンティー

価格:Mサイズ 680円(税込)

フルーティーなブルーハワイソースとぷるぷるのブルーハワイゼリーを、すっきりとした阿里山ウーロンティーにあわせ、フローズンティーに仕上げています。

真夏の空のような青色を取り入れたフローズンティーは、味だけでなく見た目も爽やかです☆

渋谷スペイン坂店クルーコメント

ゴンチャ初の「ブルーカラー」を取り入れたかったのと、「この夏を忘れられないものにしてほしい」という思いを込めました

味だけでなく見た目も爽やかで、暑さを吹き飛ばしてくれます。

この1杯が、友達同士など、コミュニケーションのきっかけになれば嬉しいです。

投票方法について

対決期間:2024年8月1日(木)〜9月1日(日)

対決方法:対決期間内の、総販売数とX・Instagramのハッシュタグ数で王者が決定

ハッシュタグ:

・西の代表 洋梨ベリー:#洋梨ベリー推し

・東の代表 ブルーハワイ:#ブルーハワイ推し

期間中の総販売数とSNS上でのハッシュタグの数によって勝敗が決定します。

2つのドリンクを飲み比べして、自分の好きなドリンクをSNSで投稿してください。

※指定のハッシュタグが無い投稿は無効です

※ストーリーズでの投稿は無効です

※対決期間外の投稿は無効です

※先にどちらかがなくなったら対決終了となります

初開催「ゴンチャ クルーチャンピオンシップ」とは

ティーを知り尽くした全国のクルーたちが、ゴンチャのティーと多彩な食材を使ってオリジナルメニューを企画し、頂点を競う大会。

2024年2月に行われた東西ファイナリストを決める大会では、エリア予選を勝ち進んだ、東エリア2店舗と、西エリア2店舗のクルーによるプレゼンテーションおよび勝ち残った商品の試飲を行い、厳正なる審査の結果、東西ファイナリストが決定しました。

また、本商品販売期間中には、全国のゴンチャにて各クルーが推しのドリンクイラストバッジを着用してクルーチャンピオンシップを盛り上げます!

鮮やかなカラーも夏らしい「洋梨ベリー」と「ブルーハワイ」のドリンクメニュー!

西の代表「洋梨ベリー」と東の代表「ブルーハワイ」は、全国の「ゴンチャ」にて、2024年8月8日(木)より期間限定で登場です。

でぶチョコボ・サボテンダー・ファットキャットがドリンクに!ゴンチャ「ファイナルファンタジー14」コラボ でぶチョコボ・サボテンダー・ファットキャットがドリンクに!ゴンチャ「ファイナルファンタジー14」コラボ 続きを見る

【実食レポ】約3倍果肉が入った“桃感”たっぷりなティーエード!ゴンチャ「ピチピチピーチ」 【実食レポ】約3倍果肉が入った“桃感”たっぷりなティーエード!ゴンチャ「ピチピチピーチ」 続きを見る

※一部商品を販売していない店舗があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】西の「洋梨ベリー」東の「ブルーハワイ」から王者を決定!ゴンチャ クルーチャンピオンシップ2024 appeared first on Dtimes.