¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÈ³¶â5Ëü±ß¡×!? ´í¤Ê¤¤Áö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼°ãÈ¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÖÊÒ¼ª¤À¤±¡×¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¤«¡©
±¿Å¾Ãæ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï°ãÈ¿¡©
¼Â¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÀ³Î¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç²»À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè70¾ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÎ¾Åù¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ï¡¢Åö³º¼ÖÎ¾Åù¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ö¥ìー¥¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁõÃÖ¤ò³Î¼Â¤ËÁàºî¤·¡¢¤«¤Ä¡¢Æ»Ï©¡¢¸òÄÌµÚ¤ÓÅö³º¼ÖÎ¾Åù¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¡¢Â¾¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤ÈÊýË¡¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î»ÈÍÑ¤¬°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Ë¤Ï3¥ö·î°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÌÀ³Î¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â
±¿Å¾Ãæ¤Î¥ëー¥ë¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Îµ¬Â§¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¬Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅìµþÅÔ
ÅìµþÅÔÆ»Ï©¸òÄÌµ¬Â§¤Ç¤Ï¡Ö¹â²»¤Ç¥«ー¥é¥¸¥ªÅù¤òÊ¹¤¡¢Ëô¤Ï¥¤¥ä¥Ûー¥óÅù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¯Åù°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¸òÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë²»Ëô¤ÏÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼ÖÎ¾Åù¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂçºåÉÜ
ÂçºåÉÜÆ»Ï©¸òÄÌµ¬Â§¤Ç¤Ï¡Ö·Ù²»´ï¡¢¶ÛµÞ¼«Æ°¼Ö¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¡¢·Ù»¡´±¤Î»Ø¼¨Åù°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¸òÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë²»Ëô¤ÏÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²»ÎÌ¤Ç¡¢¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¹¥Æ¥ì¥ªÅù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ²»³ÚÅù¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÃ±¸ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê¥ëー¥ë¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤à¼«¼£ÂÎ¤Î¥ëー¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÊÒ¼ª¡×¤Ê¤éOK¡© ¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤ËÍ×Ãí°Õ
¡ÖÊÒ¼ª¤Ë¤À¤±¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ÊÒ¼ª¤Ç²»¤òÊ¹¤±¤ë¤«¤é¥»ー¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÊÒ¼ª¤À¤±¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÒ¼ª¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÒ¼ª¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¤Ç¤âÃí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤òµÚ¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¹Ô°Ù¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÊÒ¼ª¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±¿Å¾Ãæ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´³Ý¤±¤è¤¦
±¿Å¾Ãæ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¤Ï¼þ°Ï¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ê»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾òÎã¤ÇÌÀ³Î¤Ë±¿Å¾Ãæ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÁõÃå¤»¤º¤Ç¤¤ë¤À¤±³°Éô¤Î²»¤òÊ¹¤¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¡¢±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²»À¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ôー¥«ーµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î±¿Å¾¤Ï¡¢¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤ÎÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¹Ô°Ù¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
½ÐÅµ
e-GovË¡Îá¸¡º÷ Æ»Ï©¸òÄÌË¡
ÅìµþÅÔ ÅìµþÅÔÆ»Ï©¸òÄÌµ¬Â§
ÂçºåÉÜ ÂçºåÉÜÆ»Ï©¸òÄÌµ¬À©
¼¹É®¼Ô¡§»³ÅÄËãÌí
FP2µé