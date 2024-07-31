¡Ö¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤ó¤ä¤íwww¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ã¼ÀÞ¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×- ´ÊÃ±4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÉÁ¤±¤ë¤Ï¤º¤Î¡í¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ÎÉÁ¤Êý¡í¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ÎÍò
Ç®ÂÓµû¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾ï¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëµðÂçÃ¸¿åµû¡Ö¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¡×¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È4.5m¤Û¤É¤Ë¤â¤Ê¤ëÆù¿©¤Îµû¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç»ô¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â»ô¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ø¡£»ô¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â!?
ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆÊÌÚ¸©¤Ê¤«¤¬¤ï¿åÍ·±à¡×¤Î¸ø¼°X(@tnapofficial)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤Ï4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÉÁ¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÆÊÌÚ¸©¤Ê¤«¤¬¤ï¿åÍ·±à¡×¤Î¸ø¼°X(@tnapofficial)¤è¤ê
¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï´ÊÃ±4¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£1. ºÙÄ¹¤¤´Ý¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¡¢2. Á°Êý¤ËÌÜ¤È¸ý¤ò¡¢3. ¸åÊý¤Ë¥¨¥é¤È¥Ò¥ì¤òÉÁ¤Â¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢4.»Å¾å¤²¤Æ´°À®¡Ä¡Ä¡¢¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê(¾Ð)!!
¤³¤ì¤ËÂ¿¤¯¤ÎXÌ±¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤ó¤ä¤íwww¡×¡Ö£¢ª¤²¿¤«¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ã¼ÀÞ¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö3¤È4¤Î´Ö¤Ë100¥¹¥Æ¥Ã¥×¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö03¢Í04 ¤³¤Î´Ö¤ËÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ä¡×¡Ö²¿¤â¤«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤È¤ëwww¡×¡ÖÄ¹¤µ¤â¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¤±!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ÎÍò¡£
3¤Þ¤Ç¤ÏÍÄ»ù¥ì¥Ù¥ë¤Î²èÎÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤ËÈþÂç¤Þ¤ÇÈô¤Óµé¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤Þ¤¡¡¢²áÄø¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢´°À®·Á¤Î¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤éÎÉ¤·¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆÊÌÚ¸©Í£°ì¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤¢¤ëÆ±±à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¡×¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£±àÆâ¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ê¿©»öÉ÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤¿¤Á¤Î¤ª¿©»ö¥¿¥¤¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Û4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤ë¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª#¤Ê¤«¤¬¤ï¿åÍ·±à #ÆÊÌÚ¸© #¿åÂ²´Û #¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼ pic.twitter.com/keswayrHcd- ÆÊÌÚ¸©¤Ê¤«¤¬¤ï¿åÍ·±à¡Ú¸ø¼°¡Û (@tnapofficial) July 28, 2024
ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆÊÌÚ¸©¤Ê¤«¤¬¤ï¿åÍ·±à¡×¤Î¸ø¼°X(@tnapofficial)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤Ï4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÉÁ¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï´ÊÃ±4¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£1. ºÙÄ¹¤¤´Ý¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¡¢2. Á°Êý¤ËÌÜ¤È¸ý¤ò¡¢3. ¸åÊý¤Ë¥¨¥é¤È¥Ò¥ì¤òÉÁ¤Â¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢4.»Å¾å¤²¤Æ´°À®¡Ä¡Ä¡¢¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê(¾Ð)!!
¤³¤ì¤ËÂ¿¤¯¤ÎXÌ±¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤ó¤ä¤íwww¡×¡Ö£¢ª¤²¿¤«¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ã¼ÀÞ¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö3¤È4¤Î´Ö¤Ë100¥¹¥Æ¥Ã¥×¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö03¢Í04 ¤³¤Î´Ö¤ËÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ä¡×¡Ö²¿¤â¤«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤È¤ëwww¡×¡ÖÄ¹¤µ¤â¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¤±!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ÎÍò¡£
3¤Þ¤Ç¤ÏÍÄ»ù¥ì¥Ù¥ë¤Î²èÎÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤ËÈþÂç¤Þ¤ÇÈô¤Óµé¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤Þ¤¡¡¢²áÄø¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢´°À®·Á¤Î¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤éÎÉ¤·¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆÊÌÚ¸©Í£°ì¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤¢¤ëÆ±±à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¡×¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£±àÆâ¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ê¿©»öÉ÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤¿¤Á¤Î¤ª¿©»ö¥¿¥¤¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Û4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤ë¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª#¤Ê¤«¤¬¤ï¿åÍ·±à #ÆÊÌÚ¸© #¿åÂ²´Û #¥Ô¥é¥ë¥¯¡¼ pic.twitter.com/keswayrHcd- ÆÊÌÚ¸©¤Ê¤«¤¬¤ï¿åÍ·±à¡Ú¸ø¼°¡Û (@tnapofficial) July 28, 2024