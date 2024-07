湘南出身のヒップホップ・アーティストLEXが、6枚目となるスタジオ・アルバム『Logic 2』をリリースした。今年はヒップホップ・フェスティバル「POP YOURS」のヘッドライナーや、オーディション番組「ラップスタア誕生」では審査員を務めるなど、実力と才能が高い評価を受けているLEX。デビュー以来シーンの第一線を走り続ける中、不安やプレッシャーでメンタルに不調を抱えていたが、実妹LANAとのコラボレーション曲「明るい部屋」のリリースは大きな反響を呼び、「POP YOURS」では見事なステージを披露し復活した。

『Logic 2』は、LEXが不安や葛藤と戦った先に見た一縷の光のようなアルバム。2021年リリースのアルバム『Logic』同様に様々なジャンルの音楽を取り入れ、「LEX」というジャンルに昇華している。「力をくれ (feat. \ellow Bucks)」、ダンスミュージックを取り入れた「XOXO」や、ジャージークラブ調の「テンションを上げてよ」、80年代POP調の「Im Trying To Know (feat. Grace Aimi)」のほか、「222」、「Control」など音楽的バラエティに富んだ15曲を収録。アルバムのラストには「明るい部屋」を収録している。Apple Musicでは、『Logic 2』の全曲がドルビーアトモスによる空間オーディオで楽しむことができるほか、2020年リリースの代表作「LiFE」も新たに空間オーディオに対応。新アルバムだけでなく過去の代表作も、立体的なサウンドでLEXの世界観に浸ることができる。<リリース情報>LEX『Logic 2』配信中https://lexzx.lnk.to/Logic2=収録曲=力をくれ (feat. \ellow Bucks)物足りねぇXOXOテンションを上げてよ222オキニ今日くらいはいい子でいようよパンケーキ有名人ぶりControlI'm trying to know (feat. Grace Aimi)もう一度キスをして (with JP THE WAVY)もうすぐ電車がくるカムバック明るい部屋 (with LANA)<ライブ情報>LEX Logic 2 Tour 20249月13日 (金) 大阪 BIGCAT9月20日 (金) 東京 EX THEATER ROPPONGIOPEN 18:30 / START 19:30オフィシャル二次先行受付期間:7/29(月)10:00〜8/4(日)23:59一般発売受付期間:8/10(土) 10:00〜受付URL:https://eplus.jp/lex-logic2/大阪:前売 \5000 (税込) ※ドリンク代別東京:スタンディング:\5000 (税込) ※ドリンク代別指定席:\6000 (税込) ※ドリンク代別