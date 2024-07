【週刊少年サンデー 36号】7月31日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 36号」を本日7月31日に発売した。価格は360円。

今週号は表紙&巻頭グラビアは「尾守つみきと奇日常。」の尾守つみきのコスプレを披露するえなこさん。巻頭カラーは将棋マンガ「龍と苺」が飾る。

また、Cカラーには夏の読切連弾企画第6弾として「ライフセーバーウィッチ」、「廻天のアルバス」が掲載される。

