【週刊少年サンデー 36号】
7月31日 発売
価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 36号」を本日7月31日に発売した。価格は360円。

　今週号は表紙＆巻頭グラビアは「尾守つみきと奇日常。」の尾守つみきのコスプレを披露するえなこさん。巻頭カラーは将棋マンガ「龍と苺」が飾る。

　また、Cカラーには夏の読切連弾企画第6弾として「ライフセーバーウィッチ」、「廻天のアルバス」が掲載される。

(C) Shogakukan Inc. 2024　All rights reserved.