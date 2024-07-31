「週刊少年サンデー 36号」が本日7月31日に発売。表紙＆巻頭グラビアにえなこさんが登場
【週刊少年サンデー 36号】
7月31日 発売
価格：360円
7月31日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 36号」を本日7月31日に発売した。価格は360円。
今週号は表紙＆巻頭グラビアは「尾守つみきと奇日常。」の尾守つみきのコスプレを披露するえなこさん。巻頭カラーは将棋マンガ「龍と苺」が飾る。
また、Cカラーには夏の読切連弾企画第6弾として「ライフセーバーウィッチ」、「廻天のアルバス」が掲載される。
少年サンデー36号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) July 30, 2024
・表紙＆グラビア!"尾守つみき”コスプレ![#えなこ]さん!
・大人気御礼!巻頭カラー![#龍と苺]
・夏の読切連弾第6弾!Cカラー! #ねこぐち 先生帰還![#ライフセーバーウィッチ]
・廻天の歯車が加速!Cカラー![#廻天のアルバス]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/QcFZpnFPwN
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