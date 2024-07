一度食べたら沼りそう！ プリン研究家が選ぶ、かためプリン10選

レトロな喫茶店やカフェで多く見かけるかためのずっしり系プリン。年間800食以上プリンを食べているプリン王子が厳選した、おすすめプリンを紹介します。

軟らかいプリンとかためのプリン、人によって好みはさまざま。プリンを提供するお店がたくさんある中、今回はプリン王子がおすすめするかためプリンのお店を教えていただきました。

教えてくれる人

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

1. 喫茶うろひびこ

BASICプリン

BASICプリン(600円) 出典:お肉モンスターさん

池畑さん

直方体でかわいいずっしり系のプリン。ハリがあってかためむっちりとした食感とたまご感もしっかりあります! 上にのった生クリームは甘さ控えめで、その上からたっぷりのはちみつをかけて提供してくれます。はちみつの甘さとビターカラメルのジンとした苦さのコントラストがたまりません。

2. 木花日和

空とぶプリン

空とぶプリン(800円) 出典:azunyVさん

<店舗情報>◆喫茶 うろひびこ住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-3-3 ユニアス武蔵野 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

池畑さん

ワイングラスのような容器に入った、美しい見た目が特徴的なプリン。「空とぶプリン」という名前で、まるで空を飛んでいるような見た目からきています。むっちりとした食感となめらかな口あたり、そして苦みとコクがしっかりあるカラメルのパンチに驚きます。甘さ控えめな大人味のプリンです!

3. A WORKS

チーズプリン

チーズプリン(780円) 出典:こた7531さん

<店舗情報>◆木花日和住所 : 東京都杉並区和泉3-17-1TEL : 03-6265-7346

池畑さん

チーズプロフェッショナルの資格を持つチーズケーキ専門店のチーズプリン。おそらく東京で一番並ぶカフェでプリンは数量限定。メディアでは「幻のプリン」と評されるほど。クリームチーズのコクと濃厚さを堪能できる絶品プリンです!

4. TSUBASA COFFEE

プリンプリンショート

プリンプリンショート(1,100円) 出典:ayk_pancakeさん

<店舗情報>◆A WORKS住所 : 東京都目黒区中央町2-23-20TEL : 03-6873-7390

池畑さん

東京でもかなり多彩なプリンのメニューがあるカフェ。トレンドの、のっけプリンのメニューが多くあります。プリンプリンショートというショートケーキの上にプリンをのせたメニューが大人気!

5. beans farm

のっけプリン

フレンチトーストのっけプリン(1,500円) 写真:佐藤潮

<店舗情報>◆TSUBASA COFFEE住所 : 東京都新宿区新宿1-15-12 千寿ビル 1FTEL : 03-6273-0878

池畑さん

プリンの上にコーンアイスがのった驚くべきビジュアルのプリンから、トレンディなのっけプリンまで多彩なプリンを楽しめるカフェ。プリンにはクリームチーズを使用しており、濃厚でむっちりとした食感が多くの方に大人気です。

6. AIMU

プリン

プリン(600円) 出典:よしむー310さん

<店舗情報>◆ビィーンズファーム住所 : 東京都町田市大蔵町468-6TEL : 042-736-1918

池畑さん

高円寺にあるパンケーキが有名なカフェ。実は、プリンもハイレベル!かためでむっちりとした部分ととろ〜っとなめらかな部分があり、濃厚で奥行きのある味わいで食べたら沼ること必至!

7. ブラッスリー・サリュー

サリューのプリン

サリューのプリン(605円) 出典: マッシュグルメさん

<店舗情報>◆AIMU住所 : 東京都杉並区高円寺北3-11-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

池畑さん

カレー屋さんのプリン。ぷるんぷるんでつやっつやな見た目がキュートです。下の部分はココアのスポンジになっており、カラメルがじゅわっと染みて、一緒に食べると絶妙なバランス感。おいしいです!

8. フェブラリーキッチン

焦がしカラメル濃厚プリン

焦がしカラメル濃厚プリン(650円) 出典:さくらいまさゆき(masa)さん

<店舗情報>◆ブラッスリー・サリュー住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-11 SuSLOB北参道 1FTEL : 050-5590-8090

池畑さん

むっちりとしたかためプリン。たまご感をしっかり感じられるプリンとほろ苦いカラメル、そして生クリームの相性は言わずもがな絶品♪

9. 自家焙煎珈琲みじんこ

プリン(2段)

プリン2段(1,430円) 出典:はるみちゃんさん

<店舗情報>◆フェブラリーキッチン住所 : 東京都台東区浅草2-29-6 天野ビル 1FTEL : 03-5811-1535

池畑さん

ホットケーキとプリンで有名な湯島の喫茶店。プリンの2段のせは圧巻のビジュアル。表面はブリュレされており、パリッとした食感とひんやり感がたまらないんです! 濃厚なアイスのような味わいでプリンの新しい扉が開くかも?

10. ボケット

カスタードプリン

カスタードプリン(550円) 写真:bonita0317さん

<店舗情報>◆自家焙煎珈琲みじんこ住所 : 東京都文京区湯島2-9-10 湯島三組ビル1FTEL : 03-6240-1429

池畑さん

吉祥寺にあるシェアカフェで日、月曜日に営業されているおいしいコーヒーと焼き菓子が楽しめるお店。かためでむっちりとした食感となめらかな口あたり。甘さ控えめなクリームとほどよくビターなカラメルソース。文句なしにおいしい絶品プリンです!

<店舗情報>◆ボケット住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-7-3 フェリオ吉祥寺 101TEL : 0422-27-6059

※価格はすべて税込です。



※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

