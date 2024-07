8月13日23時59分まで 開催

バンダイナムコエンターテインメントから発売されているNintendo Switch用ダウンロードソフトのセールがニンテンドーeショップにて開催されている。期間は8月13日23時59分まで。

セールでは、アクションゲーム「塊魂アンコール」や、知的好奇心くすぐり系パズルゲーム「ことばのパズル もじぴったんアンコール」、アクションパズル「ミスタードリラーアンコール」といったタイトルがラインナップ。「塊魂アンコール」、「ことばのパズル もじぴったんアンコール」、「ミスタードリラーアンコール」のアンコールシリーズ3作品のセット「塊魂・もじぴったん・ミスタードリラー トリプルアンコールパック」は50%オフになるなど、期間中、割引価格で提供される。

セール対象タイトル紹介

「塊魂アンコール」

価格:3,520円→セール価格:1,760円(50%オフ)

□「塊魂アンコール」ストアページ

「塊魂アンコール & みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー バンドル」

価格:5,720円→セール価格:3,946円(31%オフ)

□「塊魂アンコール & みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー バンドル」ストアページ

「ことばのパズル もじぴったんアンコール」

価格:3,520円→セール価格:1,760円(50%オフ)

□「ことばのパズル もじぴったんアンコール」ストアページ

「ミスタードリラーアンコール」

価格:3,520円→セール価格:1,760円(50%オフ)

□「ミスタードリラーアンコール」ストアページ

「塊魂・もじぴったん・ミスタードリラー トリプルアンコールパック」

価格:8,800円→セール価格:4,400円(50%オフ)

□「塊魂・もじぴったん・ミスタードリラー トリプルアンコールパック」ストアページ

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Katamari Damacy RerollTM & (C)2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリーTM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2020 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.