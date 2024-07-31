◇パリオリンピック2024(大会5日目＝現地時間30日)

大会5日目が終わり、日本は柔道で新たに金メダルを1個獲得し、依然メダルランキング1位に輝いています。

柔道男子81キロ級の永瀬貴規選手は三大会連続のメダル獲得をかけて決勝に臨み、ジョージア代表タト・グリガラシビリ選手を下して見事五輪連覇を達成しました。

これにより日本は「金7・銀2・銅4」の計13個で世界トップのメダル獲得数となっています。

▽大会5日目終了時点での日本のメダリスト一覧（★マークはこの日獲得した選手）

◆金メダル

柔道女子48キロ級 角田夏実 (大会2日目＝現地時間27日)

柔道男子66キロ級 阿部一二三 (大会3日目＝現地時間28日)

スケートボード女子ストリート 吉沢恋(大会3日目＝現地時間28日)

フェンシング男子エペ個人 加納虹輝 (大会3日目＝現地時間28日)

スケートボード男子ストリート 堀米雄斗 (大会4日目＝現地時間29日)

体操男子団体総合 杉野正尭、岡慎之助、谷川航、萱和磨、橋本大輝 (大会4日目＝現地時間29日)

★柔道男子81キロ級 永瀬貴規(大会5日目＝現地時間30日)

◆銀メダル

競泳男子400メートル個人メドレー 松下知之 (大会3日目＝現地時間28日)

スケートボード女子ストリート 赤間凛音 (大会3日目＝現地時間28日)

◆銅メダル柔道男子60キロ級 永山竜樹 (大会2日目＝現地時間27日)柔道女子57キロ級 舟久保遥香(大会4日目＝現地時間29日)柔道男子73キロ級 橋本壮市 (大会4日目＝現地時間29日)総合馬術団体 田中利幸、北島隆三、大岩義明、戸本一真(大会4日目＝現地時間29日)