【トランスフォーマー /ONE ブレイブコマンダー オプティマスプライム】9月12日 発売予定価格:9,680円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー /ONE ブレイブコマンダー オプティマスプライム」を9月12日に発売する。価格は9,680円。

本製品は3DCGアニメ映画「トランスフォーマー/ONE」に登場する「オプティマスプライム」を全高300mmで立体化したもの。ロボットモードとビークルモードを変形させられ、両肩に格納したエナジーキャノンを展開できる。

胸には「マトリクス」を収納し、取り外して両手に持たせることが可能。また武器の「エナジーアックス」を拳に取り付けられる。

(C) TOMY. (C) 2024 Paramount Pictures Corporation.

All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.