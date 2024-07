7月31日 公開

WOWOWは7月31日、9月初放送の映画についてラインナップを公開した。

9月には庵野秀明氏が監督を務める「シン・仮面ライダー」、ティモシー・シャラメさん主演の「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」、役所広司さん主演の「PERFECTDAYS」、GACKTさん、二階堂ふみさんが出演する「翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛をこめて~」といった作品がWOWOWで初放送される。

そのほか、「ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ」、「みなに幸あれ」、「NOCEBO/ノセボ」を一気に観れる「最旬!"新感覚"ホラー映画3選」といった特集なども予定されおり、公式サイトの映画ページでは特集スケジュールも公開されている

9月WOWOW初放送映画ラインナップ(敬称略)

シン・仮面ライダー

監督:庵野秀明

出演:池松壮亮、浜辺美波

ウォンカとチョコレート工場のはじまり

出演:ティモシー・シャラメ

PERFECTDAYS

出演:役所広司

翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛をこめて~

出演:GACKT 二階堂ふみ

