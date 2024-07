ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、天然木が温かみがあってやさしい雰囲気の「スタッキングスツール」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」スタッキングスツール

© Disney

価格:12,900円(税込)

サイズ:幅40、奥行40.5、高さ42cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのスタッキングスツール。

フレームには天然木が使用されているので、どのようなインテリアにも馴染みやすく、温かみがあります。

サイドのミッキーモチーフは抜き型になっているのもポイントです。

© Disney

座面には、合成皮革を使用。

ウレタン入りで座り心地も抜群です☆

© Disney

さらに使わないときはスタッキングして収納可能!

コンパクトに収納しておけるので、複数あっても場所をとりません。

来客用の補助椅子にもぴったりな、スタッキングできるスツール。

天然木が温かみのある、やさしい雰囲気に仕上げられた「スタッキングスツール」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

