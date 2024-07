【ライブレポート】離婚伝説、初の東名阪ワンマンツアーを完走

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「愛は気付かないうちに与えていたり、与えられているもの」(松田歩)

離婚伝説が、7月12日から7月30日にかけて、東名阪を巡る初のワンマンツアーを開催した。

若手バンドの中でも、2024年に大きな飛躍を遂げている離婚伝説。満員の恵比寿LIQUIDROOMのステージから、松田歩(Vo)は「“愛”は気付かないうちに誰かからもらっていたり、与えていたりするもの。離婚伝説に出会ってくれた人たちにはそんな“愛”に気付いてあげられる人になっていってほしいです」と語った。

楽曲「眩しい、眩しすぎる」の歌詞になぞらえてタイトルが付けられたツアー『渚のランデブー』は、7月12日恵比寿LIQUIDROOMから始まり、7月20日愛知・新栄シャングリラ、7月21日大阪・心斎橋Music Club JANUSを巡り、追加公演の7月30日恵比寿LIQUIDROOMに帰ってくる日程で、全公演が即ソールドアウト。各会場満員のファンに囲まれたなかで、幕を閉じた。

ツアー初日には、オフィシャルファンクラブの開設と、10月から始まる6都市を巡るツアーを発表。7月26日には、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場など、勢いが止まらない離婚伝説に、これからも注目だ。

<セットリスト>

01. 眩しい、眩しすぎる

02. スパンコールの女

03. ファニーとファンキー

04. また旅に誘われて

05. 本日のおすすめ

06. 愛が一層メロウ

07. あらわれないで

08. 追憶のフロマージュ

09. 萌

10. 木綿のハンカチーフ(カバー)

11. 未発表曲

12. メルヘンを捨てないで

アンコール

En1. You Should Know Your Love

En2. さらまっぽ

離婚伝説 OFFICIAL SITE

https://www.rkndnsts.jp/