イマジナリーフレンド(空想の友人)ではなく、必要なときに話を聞いてくれてスマホにメッセージを送ってくれるというAI搭載デバイス、その名も「Friend」が発表されました。Friendhttps://www.friend.comFriend's $99 necklace uses AI to help combat loneliness | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/07/30/friend-is-an-ai-companion-backed-by-founders-of-solana-perplexity-and-zfellows/

どういうデバイスなのかは以下の発表トレーラーを見ると把握できます。Friend Reveal Trailer - YouTube友人とゲームをしている男性の場合、負けてしまって「このゲームは嫌いだ」と文句を言っています。するとFriendから反応。「負けてるぞ、恥ずかしい」と、軽口を叩いてきたようです。ごはんを食べながら映画を見ている女性。するとFriendから「この作品、完全に過小評価されてるよね」とのメッセージ。「ほんと、それ」と応答する女性。Friendからは「ファラフェルはどう?」と質問が来ました。女性は「毎日食べてる」と返答。すると、ソースをFriendにこぼしてしまいました。「ごめん、汚しちゃった」の声に「おいしい」とFriend。Friendはネックレスのように首から提げて着用するAIコンパニオン端末で、Bluetooth経由でスマートフォンと接続します。トレーラーの中でもあったように、端末中央のボタンは対話をするときに使用するもので、Friendからのメッセージはテキストで届きます。また、能動的に会話を求めなくても、Friendは常時、ユーザーの話していることを聞いているので、勝手にメッセージを送ってくることもあるとのこと。なお、あくまで端末名の通り「Friend」であり、セラピストではなく、仕事を助けてくれるような機能もないそうです。2024年7月30日から先行予約がスタート。アメリカでは99ドル、日本では1万5399円で購入可能です。発送時期は2025年1月ごろの見込みです。friend.comhttps://buy.stripe.com/00g7u4deRcKQ8A86osちなみに、会社は250万ドル(約3億8000万円)の資金を調達していますが、公式サイトのドメイン名「friend.com」を取得するために180万ドル(約2億7400万円)を費やしたとのことです。AI ‘Friend’ Company Spent $1.8 Million and Most of Its Funds on Domain Namehttps://www.404media.co/ai-friend-company-spent-1-8-million-and-most-its-funds-on-domain-name/