今回は、乾きやすくてサラッと清潔に使える、ミッキーモチーフデザインの「抗菌・防臭・速乾ふんわりタオル」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」抗菌・防臭・速乾ふんわりタオル

© Disney

価格:各880円(税込)

サイズ:約34×80cm

仕様:抗菌防臭加工

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのタオル。

モチーフ柄なのでインテリアにも馴染みやすく、裏面は反転カラーで2通りのデザインが楽しめます!

抗菌防臭機能付きで部屋干しでもニオイが気になりにくいのもうれしいポイント。

© Disney

カラーは全部で5色展開で、シックで落ち着いた色合いの「ブラウン」と、

© Disney

シンプルで高級感のある「グレー」の2色は、ひょっこりと顔をのぞかせたようなミッキーモチーフが印象的な大きめの模様が施されています☆

© Disney

また、涼しげで爽やかな「ブルー」と、

© Disney

かわいらしく明るい雰囲気の「ピンク」と、

© Disney

フェミニンで優しい色味の「パープル」の3色はミッキーモチーフとサークルを組み合わせたデザインになっています。

どちらも使いやすいデザインで、洗い替え用に複数枚揃えたくなるかわいさ!

© Disney

それぞれ吸水速乾機能付きで乾きやすく、部屋干しでも安心です。

© Disney

ふわふわとした肌触りで気持ち良く使えるタオルです。

洗面所に、キッチンに、おうちの中の様々な場所で重宝しそうなディズニーグッズ。

乾きやすくてサラッと清潔に使える「抗菌・防臭・速乾ふんわりタオル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

