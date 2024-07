講談社より、『アナと雪の女王』の日本公開10周年を記念したファンブック「アナと雪の女王Fan Book」が登場!

作品の魅力はもちろん、東京ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」など、『アナと雪の女王』のすべてがぎゅっと詰まった一冊です☆

講談社 ディズニー「アナと雪の女王Fan Book」

価格:2,980円(税込)

発売日:2024年8月8日(木)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

「ありのままで」のフレーズが熱狂的なファンを生み出したディズニー映画『アナと雪の女王』の日本公開から10年。

公開当時、「エルサ」のドレスにあこがれた子どもたちが大人になったように、この10年間で『アナと雪の女王』の世界はさらに広がりました。

東京ディズニーシーのファンタジースプリングスには『アナと雪の女王』をテーマにしたエリアも登場。

ますます人気が高まる今、満を持して、『アナと雪の女王』のすべてを詰め込んだファンブックが発売されます。

「エルサ」、「アナ」、「オラフ」といった魅力的なキャラクターたちを詳しく紹介するのはもちろん、映画『アナと雪の女王』本編や続編、スピンオフ作品を誌上ロードショーでお届け。

知っていたらちょっぴり自慢できる、『アナと雪の女王』のトリビアは、物語だけでなく原作や制作スタッフについても網羅しています。

読んだら、もう一度映画を観たくなること間違いなしです。

さらに、「ありのままで」が流行語大賞にもノミネートされ、社会現象となった「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」をはじめとする名曲を全解説つきで特集。

訳詞を手掛けた高橋知伽江さんのスペシャルインタビューも盛り込まれています。

また、『アナと雪の女王』の世界を体感できる舞台やテーマパークについてもレポート。

6月にオープンしたばかりの東京ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」は、写真満載で紹介されています。

他にも、世界のディズニーリゾートにある『アナと雪の女王』エリアや、劇団四季のミュージカルの魅力もお届け。

さらには、『アナと雪の女王』のインスピレーション源となったノルウェーの紀行文など、行ってみたいところリストが増えること間違いなしの内容です。

冊子には「アナ」と「エルサ」のヘアメイク、ファンなら絶対欲しくなる『アナと雪の女王』グッズの特集も収録。

さらに、ここでしか手に入らない、切手風『アナと雪の女王』シールの付録もついた、永久保存版の一冊です。

日本公開10年を記念した『アナと雪の女王』のファンブック。

作品や楽曲のトリビアからファンタジースプリングス、「アナ」と「エルサ」のヘアメイクまで、内容盛りだくさんの一冊です。

講談社のディズニー「アナと雪の女王Fan Book」は、全国の書店、Amazonなどにて2024年8月8日(木)より発売です☆

