ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2024年7月26日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年7月26日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年7月も、セガプライズから『それいけ!アンパンマン』グッズが続々登場!

「ばいきんまん」の大きなぬいぐるみやおしゃれな「クーラーバッグ」など、3種類のグッズがラインナップされます☆

それいけ!アンパンマン ころふわ ねそべりぬいぐるみ

サイズ:全長約11×15×10cm

種類:全4種(アンパンマン、コキンちゃん、めいけんチーズ、メロンパンナちゃん)

「アンパンマン」となかまたちが寝そべっている姿の、ふわふわぬいぐるみ。

手足を広げたポーズと、にっこり笑顔が印象的です☆

それいけ!アンパンマン なかよし小物入れぬいぐるみLL“ばいきんまん”

サイズ:全長約20×23×34cm

種類:全1種(ばいきんまん)

「だだんだん」がデザインされたかわいい小物入れを持った「ばいきんまん」の大きなぬいぐるみ。

お片付けをしたり抱っこしたりできるプライズです。

それいけ!アンパンマン プレミアムクーラーバッグVer.3

サイズ:全長約38×20×27cm

種類:全2種(オレンジ、グリーン)

レジャーにぴったりな、「アンパンマン」となかまたちがかわいくデザインされたクーラーバッグの第3弾。

おでかけが楽しくなる、カラフルで元気な印象の「オレンジ」と「グリーン」の2種類がラインナップされます。

「アンパンマン」たちとたっぷり遊べる、かわいらしいプライズ。

2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに展開される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

