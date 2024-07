セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 マスコット はちみつ欲張りセットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 マスコット はちみつ欲張りセット

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約8×6×11cm

種類:全4種(ハニーポットを持つ、ハニーポットに入る、足を持つ、ぷっくりほっぺ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガが展開する、ディズニーキャラクターをデザインしたプライズ。

2024年7月のラインナップとして、みつばちのコスチュームを着たり、はちみつを食べたりしている「くまのプーさん」のマスコットが展開されます。

さまざまな表情・仕草を見せる「くまのプーさん」が愛らしく、飾ったり集めたりして楽しめるプライズです☆

ハニーポットを持つ

リボンの付いたハニーポットを持つ「くまのプーさん」

大好きなはちみつをプレゼントされて、嬉しそうな様子が伝わってきます。

ハニーポットに入る

ハニーポットに頭を入れた、ユーモラスな姿をデザインしたマスコット。

大好きなはちみつを独り占めしている姿がかわいいディズニーグッズです。

足を持つ

両足に手置きながらお座りする「くまのプーさん」

みつばちコスチュームは、触角のカチューシャや首回りのふわふわがポイントです。

ぷっくりほっぺ

みつばちコスチュームを身に纏った「くまのプーさん」の”ぷっくりほっぺ”バージョン。

はちみつを頬ばっているような、ほっぺをふくらませた姿がデザインされています。

いろんな表情の「くまのプーさん」を集めて楽しめる、かわいらしいマスコット。

セガプライズの「くまのプーさん」 マスコット はちみつ欲張りセットは、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

