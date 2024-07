スターバックスにて実施されている「サマーシーズン」第3弾として、「LOVE&♡♡」をテーマにしたドリンクが登場!

さわやかなパイナップルの果実感とぷるぷる食感のジェリーが楽しめる「サンシャイン パイン フラペチーノ」が発売されます☆

スターバックス「サンシャイン パイン フラペチーノ」

販売期間:2024年8月7日(水)〜9月3日(火)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

価格:持帰り 678円(税込)/店内利用 690円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

スターバックスに2021年に初めて発売され人気を博した、”パイナップル”テイストのフラペチーノが3年ぶりに登場。

2024年の新作「サンシャイン パイン フラペチーノ」は、真夏の暑い日にゴクゴクッと飲みたくなるすっきり、さわやかなパインとシーソルトジェリーの食感が楽しめる1杯です。

味わいだけでなく、見た目も青い海と砂浜、白い雲をイメージし、まるで真夏の海辺にいるようなワクワクとした夏気分を楽しんでもらいたいという思いを込め開発されたフラペチーノ。

輝く海を思わせるシーソルトジェリーは、ぷるぷるの食感が特長で、パイナップルの果実感を引き立たせるためにほんのりと塩味を感じるジェリーに仕立てられています。

黄色い砂浜をイメージしたパイナップルジュースベースのフラペチーノは、パイナップルのぎゅっとした果実感に加え、真夏にすっきり飲めるように酸味と甘味のバランスもこだわりポイント。

上にのったホイップクリームは、入道雲をイメージしています。

フラペチーノ とトッピングのホイップを混ぜて飲むと、クリーミーな味わいに変化。

まぶしい太陽の光の元で、透明感のあるシーソルトジェリーやパイナップルジュースベースが煌めき、見た目でも夏らしさを存分に楽しめる一杯です。

さわやかなパイナップル果実感と、ぷるぷる食感のジェリーが楽しめる夏にピッタリなフラペチーノ。

スターバックスにて2024年8月7日より販売が開始される「サンシャイン パイン フラペチーノ」の紹介でした☆

