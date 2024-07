Intelがコスト削減や低迷する収益と市場シェアの回復のための資金を調達するべく、数千人規模の人員削減を2024年8月4日までに実施する可能性が報じられています。Intel (INTC) to Cut Thousands of Jobs to Reduce Costs, Fund Turnaround - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-30/intel-to-cut-thousands-of-jobs-to-reduce-costs-fund-turnaround

Intel plans to cut thousands of jobs to finance recovery, Bloomberg News reports | Reutershttps://www.reuters.com/technology/intel-plans-cut-thousands-jobs-finance-recovery-bloomberg-news-reports-2024-07-30/Intel will cut ‘thousands’ more jobs, Bloomberg reportshttps://www.oregonlive.com/silicon-forest/2024/07/intel-will-cut-thousands-more-jobs-bloomberg-reports.htmlデータセンターおよびPC向けのチップ市場で競合他社との激しい競争を繰り広げるIntelの収益は年々減少傾向にあり、Intelの売上高は2022年に20%減少、2023年にはさらに14%減少したことが報告されています。それでもIntelはアメリカ・オハイオ州やアリゾナ州、ドイツで新工場の建設を進めており、半導体分野での競争力向上を企てています。また、高度なチップ技術への投資や新市場への事業拡大に焦点を当てていることも報じられています。Intelはコスト削減を目的として2023年末に同社の従業員数を2022年の13万1900人から12万4800人に削減しています。Intelによると、この計画により2025年までに年間80億ドル(約1兆2100億円)から100億ドル(約1兆5200億円)のコスト削減が見込まれているとのこと。さらにIntelは低迷する収益と市場シェアを回復させるための資金の確保を目的として、2024年7月29日から8月4日の週にも数千人規模の人員削減を実施する可能性が報じられています。海外メディアのBloombergによると、この報道によって2024年7月30日のIntelの株価は1%上昇したとのこと。なお、Intelは今回の報道についてコメントしていません。