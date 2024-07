7月31日 投稿

カプコンは7月31日、フランス・パリにて開催中の2024夏季オリンピックにちなんだ画像をXにて公開した。

画像には「ストリートファイター6」のプレイアブルキャラクター「マノン」が柔道の試合会場で金メダルを胸に両手を掲げ笑顔を見せるシーンが描かれている。

マノンは、スーパーモデルでありながら世界大会優勝経験のある柔道家という肩書を持っており、今回の画像はパリ五輪での柔道部門における記憶に残る場面をイメージさせるものとなっている。

