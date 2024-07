【週刊少年マガジン 2024年35号】7月31日 発売価格:400円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2024年35号」を本日7月31日に発売した。価格は400円。

今号では8月2日に実写映画が公開される「赤羽骨子のボディガード」が表紙を飾る。映画公開直前を記念したもので、巻頭カラーにも選ばれているほか、卓上メタルポスターのプレゼントキャンペーンも実施される。

そのほかセンターカラーには「真夜中ハートチューン」と「カッコウの許嫁」。さらに新連載第3弾として新世代バトルファンタジー「GALAXIAS」が掲載される。

