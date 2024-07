離婚伝説が7月12日(金)から7月30日(火)にかけて東名阪を巡る初のワンマンツアー<1st ONEMAN TOUR 渚のランデブー>を開催、各会場即SOLD OUTという満員のファンに囲まれた中で幕を閉じた。7月30日に開催されたLIQUIDROOMのステージでは、松田歩(Vo)は「”愛”は気付かないうちに誰かからもらっていたり、与えていたりするもの、離婚伝説に出会ってくれた人たちにはそんな”愛”に気付いてあげられる人になっていってほしいです」と語った。

<1st ONEMAN TOUR 渚のランデブー>

1.眩しい、眩しすぎる2.スパンコールの女3.ファニーとファンキー4.また旅に誘われて5.本日のおすすめ6.愛が一層メロウ7.あらわれないで8.追憶のフロマージュ9.萌10.木綿のハンカチーフ(カバー)11.未発表曲12.メルヘンを捨てないでEn1.You Should Know Your LoveEn2.さらまっぽ