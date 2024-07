ZEROBASEONE、8月の“超高速カムバック”を予告！「KCON LA 2024」出演で現地ファン熱狂

ボーイズグループZEROBASEONEが、世界最大の音楽市場であるアメリカを熱く盛り上げた。

ZEROBASEONEは、7月26〜28日(以下、現地時間)に米ロサンゼルスで開催された「KCON LA 2024」に出演し、多彩なステージをファンに披露した。

昨年の「KCON LA 2023」に続き今回の「KCON LA 2024」にも参加したZEROBASEONEは、約1年の間に“3連続ミリオンセラー”の仲間入りをし、高まった人気を証明した。

現地のファンは9人のメンバーがステージを披露している間、大歓声と大きな拍手を送り、彼らの歌を一緒に歌う珍しい光景を作り上げた。

会場を埋め尽くしたK-POPファンの熱い歓声のなかで、2回にわたってステージに上がったZEROBASEONEは、デビュー曲『In Bloom』をはじめ、2ndミニアルバム『MELTING POINT』のタイトル曲『CRUSH』、3rdミニアルバム『You had me at HELLO』の収録曲『SWEAT』とタイトル曲『Feel the POP』など、これまで音楽番組などで披露した曲のステージを飾った。

フレッシュなエネルギーをさらに輝かせるパワフルな群舞で、ZEROBASEONEの音楽的成長をステージ上で思う存分見せ、会場の雰囲気を最高潮に引き上げた。

ZEROBASEONEは「KCON LA 2024」の期間中、特別なステージでも現地のファンを魅了した。Red Velvetの『Psycho』、BLACKPINKの『DDU-DU DDU-DU』のカバーステージと、完成度の高いパフォーマンスで熱い反応を得た。

ZEROBASEONEはメインのステージとKCON STAGE、「MEET & GREET」などさまざまなイベントに積極的に参加し、現地ファンとのコミュニケーションを盛んに行った。

これに加え、現場を訪れた海外メディアもやはり彼らの人気に注目した。また、「KCON LA 2024」の前にはグラミーミュージアムの「Global Spin Live」に出演するなど、今回のアメリカでのスケジュールを通じて、現地市場との接点をさらに広げた。

(写真=WAKEONE、CJ ENM)

特にZEROBASEONEは、「KCON LA 2024」の最後のメインステージでは新アルバムのティーザーフィルムをサプライズ公開し、韓国と海外のファンの爆発的な反応を得た。

映像では、ZEROBASEONEが並んで座ってスクリーンを眺める姿の後、「CINEMA PARADISE」というテキストとともに8月カムバックを匂わせ、好奇心を刺激する。

カムバックのたびに韓国と海外でK-POPの新しい流れを作り出しているZEROBASEONEが、新アルバムを公式に予告したなか、どんな音楽とパフォーマンスを披露するかに期待感が高まる。

なお、ZEROBASEONEは9月20〜22日、ソウルを皮切りに世界8地域で初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]」を開催する。

これに先立ち、3rdミニアルバム『You had me at HELLO』のリリースから約3カ月ぶりの超高速カムバックを確定させるなど、8月もK-POP市場を一層熱くさせる覚悟だ。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。