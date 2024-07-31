½÷»Ò¶¥Êâ¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ò2¿ÍÆ±»þ¼Âà¤ÇÈðëîÃæ½ýÁû¤®¡Ä¡ÔÎ¦Ï¢¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¡©¡ÕÅìµþ¸ÞÎØÁ°¤Ë¤Ï¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥óÁª¼ê¤é¤Ë¸Ä¿Í¼ïÌÜÀ©¸Â°Æ
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢½÷»Ò20¥¥í¶¥ÊâÂåÉ½¤Î²¬ÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê32=ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤ÈÌø°æ°½²»¡Ê20=Î©Ì¿Âç¡Ë¤Î½Ð¾ì¼Âà¤Î°ì·ï¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¡Ê¿·¼ïÌÜ¤Î¡ËÃË½÷º®¹ç¥ê¥ì¡¼¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ìø°æ¤ÏSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Î¾¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Öº£²ó¤Î20kmW¤Î¼Âà¤Î·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÏÍ¾·×¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±þ±ç¤¬»ä¤¿¤ÁÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈãÈ½¤ÏÁª¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¼«¸ÊÊÝ¿È¤Ë°ìÊÕÅÝ¤ÎÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤äÂÎÈ³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÅÚ¾í¤ò¸«¤¿
¡¡Î¦Ï¢¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼Âà¤Ë¤è¤ëÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢ÄÉ²Ã¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢±ê¾å¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤º¡¢ÊóÆ»¤ÇÀµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤Û¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÔÂ¾¤Î¿Í¤¬½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÈðëîÃæ½ý¤ò½ñ¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡7·î26Æü¤ÎÆüËÜÎ¦Ï¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ø½÷»Ò20km¶¥Êâ¡§Æ£°æ3ÅÙÌÜ¡¢²¬ÅÄ2ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñÆþ¾Þ¤Ê¤ë¤«¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Ìø°æ¤ò´Þ¤à3Áª¼ê¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëµ»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤âº®¹ç¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËÌø°æÁª¼ê¤¬X¤ÇÎ¦Ï¢¤ÎÈ¯É½Ä¾¸å¤Ë¡Øº£²ó¡¢ÃË½÷º®¹ç¥ê¥ì¡¼¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼Âà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1ËÜ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤â±ê¾å¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î"ìÔÂô"¤Îµ½Ò¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áª¼êÂ¦¤¬ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Áª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤ÇSNS¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÎ¦Ï¢¤¬ÊäÂÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÔÎÉ¤¤È½ÃÇ¤Î¤è¤¦¤ËËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Êâ¤Ï1¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¼ïÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØËÜÈÖ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï½ë¤µ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Õ¤È»¿À®¤Î°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÝÄê¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î¦Ï¢¤òÈãÈ½¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô¤¨¤¨¡¢¤³¤ìËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ê¤Î¤«¡©¡Õ¡Ôº®¹ç¥ê¥ì¡¼¼«ÂÎ¤¬º£²ó½é¤é¤·¤¤¤±¤ÉÃ»µ÷Î¥¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï¸Ä¿Í¤È¥ê¥ì¡¼¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡Õ
¡¡2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤Î¤¬¼«¿È¤Î°Õ»×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î¦Ï¢¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢Î¦¾åÃË»ÒÃ»µ÷Î¥¤ò¤á¤°¤ê¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö¥ê¥ì¡¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ï1¼ïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ©¸Â°Æ¤ò½Ð¤·¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡Ê25¡Ë¤é¤¬¡Ö¥ê¥ì¡¼¤ÏÀµÄ¾¡¢Æó¤Î¼¡¡×¤È°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Îµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Î°Õ¸þ¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Î¦¾åÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÁûÆ°¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¥Êâ¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¼Âà¤Ï2¿ÍÆ±»þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤Î¸ýÅº¤¨¤Ç¤Ï¡©¤ÈëÃ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸Ä¿Í¤Ç¤Ï8·î1Æü¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÂç²ñ¿·¡õ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÇÀ©¤·¤¿Æ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê25=¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡µÊ±ì¤È°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿ÂÎÁà½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹µÜÅÄãù»ÒÁª¼ê¡Ê19¡Ë¤Î¸ÞÎØ»²²Ã¼Âà¤â¶¨²ñ¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Î»ÑÀª¡£¡Ö¼Âà¡×¤Ï¼«È¯Åª¤Ê·èÃÇ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨²ñ¤¬²¼¤·¤¿¡Ö½èÊ¬¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¤À¡½¡½¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¸ÞÎØ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½ÕÆüÎÉ°ì»á¤À¡£
¡¡¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¼«¸ÊÊÝ¿È¤Ë°ìÊÕÅÝ¤ÎÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤äÂÎÈ³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÅÚ¾í¤ò¸«¤¿¡Ä¤Ç¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£