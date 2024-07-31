みんなで採点!! イスラエル撃破で首位通過のU-23日本代表、最も評価が高かったのは2試合連続で…
[7.30 パリ五輪GL第3節 日本 1-0 イスラエル ナント]
U-23日本代表は30日、パリ五輪グループD第3節でU-23イスラエル代表に1-0で勝利し、首位通過を決めた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、第2節のマリ戦(○1-0)に続き、再びGK小久保玲央ブライアンで『7.67』。2位は決勝ゴールを挙げたFW細谷真大で『7.04』、3位はMF藤田譲瑠チマで『6.68』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 1 小久保玲央ブライアン 7.67
DF 5 木村誠二 6.00
DF 3 西尾隆矢 5.73
DF 2 鈴木海音 5.33
DF 21 内野貴史 5.50
MF 7 山本理仁 6.13
MF 6 川崎颯太 5.60
MF 13 荒木遼太郎 5.97
MF 20 山田楓喜 5.33
FW 18 佐藤恵允 6.03
FW 9 藤尾翔太 5.90
▼途中出場
MF 19 植中朝日 5.87
MF 14 三戸舜介 6.23
MF 8 藤田譲瑠チマ 6.68
FW 11 細谷真大 7.04
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
U-23日本代表は30日、パリ五輪グループD第3節でU-23イスラエル代表に1-0で勝利し、首位通過を決めた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、第2節のマリ戦(○1-0)に続き、再びGK小久保玲央ブライアンで『7.67』。2位は決勝ゴールを挙げたFW細谷真大で『7.04』、3位はMF藤田譲瑠チマで『6.68』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 1 小久保玲央ブライアン 7.67
DF 5 木村誠二 6.00
DF 3 西尾隆矢 5.73
DF 2 鈴木海音 5.33
DF 21 内野貴史 5.50
MF 7 山本理仁 6.13
MF 6 川崎颯太 5.60
MF 13 荒木遼太郎 5.97
MF 20 山田楓喜 5.33
FW 18 佐藤恵允 6.03
FW 9 藤尾翔太 5.90
▼途中出場
MF 19 植中朝日 5.87
MF 14 三戸舜介 6.23
MF 8 藤田譲瑠チマ 6.68
FW 11 細谷真大 7.04
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