ミック・ジャガー、7歳の息子とパリ・オリンピックでフェンシングの試合を観戦
©RANKIN
ミック・ジャガーが土曜日（7月27日）、フランス・パリにて開催中のオリンピックで、7歳の末息子デブロー君とフェンシングの試合を観戦しているところが目撃された。この日は、女子エペ個人と男子サーブル個人の試合が行われていた。
ミックは先週水曜日（24日）には、オリンピック開会前にパリにある英国大使館で開かれたレセプションに出席し、英国代表チームと対面し、エールを贈っていた。
Mick Jagger and Son Deveraux, 7, Smile in the Stands as They Watch Fencing at the Paris Summer Olympics https://t.co/XeJ1rJ4FqE— People (@people) July 29, 2024
ミックは、息子とフェンシングの試合を観に行く前日の7月26日に81歳の誕生日を迎えた。彼のパートナーでデブロー君の母、メラニー・ハムリックはこの日、「ハッピー・バースデー、ベイブ‼ 私たちあなたを愛してる」と、2ショットや親子3人の写真をSNSに投稿している。
Wonderful to meet and support @TeamGB !! pic.twitter.com/0UhTfX49yN— Mick Jagger (@MickJagger) July 25, 2024
ザ・ローリング・ストーンズのバンド・メイト、キース・リチャーズとロニー・ウッドからもお祝いの言葉が届いた。
ミック本人は、犬との2ショットを投稿し、「みんなからの誕生日のお祝いとメッセージ、ありがとう」と感謝のメッセージを投稿している。
ザ・ローリング・ストーンズは、7月21日に、4月終わりにスタートした2024年のツアー、＜Hackney Diamonds＞北米ツアーを終了した。
Happy Birthday, Mick!— Keith Richards (@officialKeef) July 26, 2024
Love,
Keith .
.
Photo: Terry O’Neill 1969 pic.twitter.com/fyrnNMOS0g
????????❤ Wishing a very happy 81st birthday to Mick!@MickJagger pic.twitter.com/mSUStviLNc— Ronnie Wood (@ronniewood) July 26, 2024
Ako Suzuki
Thanks so much for all your birthday wishes and messages! pic.twitter.com/N1PLn4QSAp— Mick Jagger (@MickJagger) July 26, 2024