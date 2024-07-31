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ミック・ジャガーが土曜日（7月27日）、フランス・パリにて開催中のオリンピックで、7歳の末息子デブロー君とフェンシングの試合を観戦しているところが目撃された。この日は、女子エペ個人と男子サーブル個人の試合が行われていた。

ミックは先週水曜日（24日）には、オリンピック開会前にパリにある英国大使館で開かれたレセプションに出席し、英国代表チームと対面し、エールを贈っていた。

ミックは、息子とフェンシングの試合を観に行く前日の7月26日に81歳の誕生日を迎えた。彼のパートナーでデブロー君の母、メラニー・ハムリックはこの日、「ハッピー・バースデー、ベイブ‼　私たちあなたを愛してる」と、2ショットや親子3人の写真をSNSに投稿している。

ザ・ローリング・ストーンズのバンド・メイト、キース・リチャーズとロニー・ウッドからもお祝いの言葉が届いた。

ミック本人は、犬との2ショットを投稿し、「みんなからの誕生日のお祝いとメッセージ、ありがとう」と感謝のメッセージを投稿している。

ザ・ローリング・ストーンズは、7月21日に、4月終わりにスタートした2024年のツアー、＜Hackney Diamonds＞北米ツアーを終了した。

Ako Suzuki