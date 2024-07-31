¤Ê¤¼¤Þ¤¿ÅÏ¹Ò¡© ÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷¤Î¥í¥·¥¢Ë¬Ìä¤¬ÇÈÌæ
¡¡ÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷¤Ï7·î28Æü¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤äµù¶È´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷
¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥í¥·¥¢Á´ÅÚ¤Ë¥ì¥Ù¥ë3¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅÏ¹ÒÃæ»ß´«¹ð°Ê¾å¤Î´í¸±¾ðÊó¤òÈ¯½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÎëÌÚµÄ°÷¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢¨¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤òABEMA TIMESÊÔ½¸Éô¤Çµ»ö²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£