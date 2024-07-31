ÊÆNSC¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥Ò¥º¥Ü¥é¡×¤Î»ÊÎá´±¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¼óÅÔ¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNSC¡á¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNSC¤Ï30Æü¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î²æ¡¹¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø¥Ò¥º¥Ü¥é¡Ù¤ò´Þ¤á¤¿¥¤¥é¥ó¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ´ÊÉ¤Ç¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½µËö¤Î¡Ø¥Ò¥º¥Ü¥é¡Ù¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿12¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤ò»¦³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤ÏÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«±Ò¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶²¤í¤·¤¤¹¶·â¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢ÁÐÊý¤Î»ÔÌ±¤¬°ÂÁ´¤Ëµ¢´Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³°¸òÅª²ò·èºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£