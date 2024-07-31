Àî±ÉÍûÆà¡¢¸µÊõÄÍ¡¦²ÚÍ¥´õ¤ò»£±Æ¡ª¡ÈÂçÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ë¡É¾Ð´éSHOT¤Ë¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Î¥»¥ó¥¹¡×¡ÖÌ¾¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¼
7·î30Æü¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº½ÉÍ¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÊÌSHOT¤â¸ø³«
Àî±É¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬»£¤ë²ÚÍ¥´õ¤¬¤¤¤Ä¤âÂçÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ë¤«¤é¸«¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦²ÚÍ¥´õ¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Î¥»¥ó¥¹¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»£¤ë¤Î¾å¼ê¡ª¡×¡ÖÌ¾¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ¸ø±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Àé¿ÒÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÀî±É¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ú¤Ï¡¢Àé¿Ò¤ÎÊì/¥ê¥ó¤Î1¿Í2Ìò¤È¤·¤ÆÆ±ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§Àî±ÉÍûÆà¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê