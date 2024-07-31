ÆüËÜÀ½Å´¡¢Ãæ¹ñÊõ»³¹ÝÅ´¤È¤Î¹çÊÛ²ò¾Ã¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÃ¦Ãæ¹ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿·ÎäÀï¡×¤Î¥ê¥¢¥ë
ÆüËÜÀ½Å´¤ÈÊõ»³¹ÝÅ´¤È¤Î¹çÊ»²ò¾Ã¤ÏÊÆ¹ñ¸þ¤±¤Î¥·¥°¥Ê¥ë
µî¤ë7·î23Æü¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÊõÉð¹ÝÅ´½¸ÃÄ»±²¼¤È¤Ê¤ëÊõ»³¹ÝÅ´¤È¤Î¹çÊÛ»ö¶È¤È¤Ê¤ëÊõ¹ÝÆüÅ´¼«Æ°¼Ö¹ÝÈÄ¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2004Ç¯ÀßÎ©¤ÇÆüËÜÀ½Å´¤¬È¾¿ô50¡ó¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¿·Ê¹ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð½êÍ³ô¤òÌó380²¯±ß¤ÇÊõ»³¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¹çÊÛ¤Î²ò¾Ã¤ÇÆüËÜÀ½Å´¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î7³ä¤ò¼º¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤«¤éÌÀ³Î¤Ë¼´Â¤ò³°¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£
¤³¤Î·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬Åª¤ÊEV¥·¥Õ¥È¤Ê¤É¤âÇØ·Ê¤Ë¡¢¶áÇ¯¡¢Èà¤ÎÃÏ¤ÇµÞÂ®¤Ë¥·¥§¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢¶ìÀï¤¹¤ëÆü·Ï¼«Æ°¼Ö³Æ¼Ò¤Î¾õ¶·¤äÃæ¹ñÅ´¹Ý¥á¡¼¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¹ÝÈÄÎÎ°è¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆüËÜÀ½Å´¤¬¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤À¡¢¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò³Æ»æ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èù¤«¤ËÍýÍ³¤òÆ÷¤ï¤¹µ»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëºÇÂç¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤¤¤ï¤Ð¼Ò±¿¤òÅÒ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý°Æ·ï¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î·èÃÇ¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¡¢¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç«¤í¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢Èà¤é¤ÏÎò»Ë¤òÉ³²ò¤±¤ÐÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Î1972Ç¯¡¢¿ÍÊª¤â¼þ²¸Íè¤äûç¾®Ê¿¤ÎÌ¾Á°¤¹¤é¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ²ÈÅª¡¦À¯¼£ÅªÈ½ÃÇ¤â´Þ¤ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êõ»³¹ÝÅ´¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÀ¶»»¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï2024Ç¯4·î19ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤òºÎ¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¡Ê¤à¤·¤í¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ËÀê¤¦°Æ·ï¤Ç¡¢¡Ö¿·ÎäÀïÁê¾ì¡×¤Îµ¢¿ö¤âÊ»¤»¤ÆÀê¤¦¤â¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ§¼±¤È¤·¤Æ·³»ö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ª¡ÖÅ´¤Ï¹ñ²È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅ´¤òÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨ÆüËÜ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¿¤À¿·¤·¤¤ÎäÀï¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤äÎäÀï¤¬Ç®Àï¤ËÊÑ¤ë²ÄÇ½À¤ÎÍÌµ¤ä»þ´Ö¼´¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤Ë¾¡¤ëÆüËÜÀ½Å´¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£ºÆÀ¸¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ²ÈÅª¤ÊÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊÆ¹ñ¤¬¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤³¤Î°Æ·ï¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤½¤Îµ¢¿ö¤ò¸«¼é¤ë¤Ù¤°Æ·ï¤À¡¢¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òµ»ö¤Ë½ñ¤¤¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î½êºßÃÏ¤¬¥¹¥£¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÁÈ¿¥É¼¤â°Õ¼±¤·¤¿¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤À¤±¤¬ÏÀÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤ÆüËÜÀ½Å´¤ËËÜÅö¤ËÅ´¤òÅÏ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢4·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÌ±¼çÅÞ¤Î¥·¥§¥í¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¾å±¡µÄ°÷¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ñ´Ê¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡Ê¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ËÉ®¼Ô¤Î¿äÂ¬¤À¤¬¡Ë¡¢¿åÌÌ²¼¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤ò·Ð¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¡¢Êõ»³¤È¤Î¹çÊÛ²ò¾Ã¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Îµ»ö¤Ë¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤Ë¤«¤«¤ë¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì¼¡¡ÊÂèÆó¼¡¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¹ñÌ³Ä¹´±¤òÌ³¤á¡¢ÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¥ó¥Ú¥ª»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Êõ»³¤È¤Î¹çÊÛ¤Î²ò¾Ã¤È¥Ý¥ó¥Ú¥ª»á¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤äÊÆ¹ñµÄ²ñ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜÀ½Å´¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£
Àï²Ð¤Î»þÂå¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ã¿è¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·èÃÇ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±Èà¤é¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤òÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÍ×¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤â³Î¤«¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¿Þ1¤Ï¡¢´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢2023Ç¯12·î18Æü¤ËÆüËÜÀ½Å´¤¬È¯É½¤·¤¿Çã¼ý¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÈ´¿è¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥»¥¢¥ó¤Ë¤ª¤¡¢¥¤¥ó¥É¤ÈÊÆ¹ñ¤òÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»Ô¾ì¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÇÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Îã¤Î¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Îò»Ë¤òÉ³²ò¤±¤Ð1970Ç¯Âå¡¢¼þ²¸Íè¤äûç¾®Ê¿¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¿·ÆüÅ´¤Î°ð»³²Å´²¤ÏÌÀ¼£37Ç¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¤âÂçÀµ7Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¡ÊÅÄÃæ³Ñ±É¤¬¼ã¤¯¤·¤Æ¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ËÃå¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ËÀ¤Âå¤³¤½°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶¦¤ËÀïÁèÂÎ¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÆüÃæÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃæ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤âÈà¤é¤Î¼«Î©¤Ë¼ê¤òÂß¤¹Æ°µ¡¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾å³¤Êõ»³À½Å´½ê¤Î¹âÏ§¤Ë²Ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥é¥¶¹ç°Õ¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯1989Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉ¤¬Êø¤ì¡¢1991Ç¯¤Ë¤Ï¥½Ï¢¤¬Êø²õ¤·¡¢ÎäÀï¤Ï½ª·ë¡¢Îò»Ë¤Î½ªßá¤¬¸ì¤é¤ì¡¢À¾²¤Ì±¼ç¼çµÁ¤¬ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é80Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î·Ð±ÄÁØ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¸¸ÁÛ¤Î¤Ê¤«¤Ç·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Àï²Ð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÌÀ³Î¤ËÆÈºÛ¿§¤ò»ý¤Ä¹ñ²È¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤¬¤½¤ÎÁêËÆ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÎÏÀÍý¤è¤ê¤â·³»ö¤Î¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÏÀÍý¤ÎÊý¤¬Í¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¡¢²æ¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆüËÜÀ½Å´¤Î·èÃÇ¡×¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥ê¥¢¥ë
¤µ¤Æ¡¢À¾²¤¶áÂå¤¬¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤ÇÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÊÝÎ±¤È¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²æ¡¹¤Ï¼«Í³¤Ê¸Ä¿Í¤¬¼Ò²ñ·ÀÌó¤Ç¹ñ²È¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë¡¤³¤½¤¬Ãá½ø¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤¬¤Þ¤º¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤Ë¸Ä¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡¢¤È¤¹¤ë»×ÁÛ¤äÂÎÀ©¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐÖµ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ°Ê¾å¤ËÀ¾²¤»×ÁÛ¤Î¸»Î®¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤äÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï³Æ¿Í¤Î¹ü¿È¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤¿»×ÁÛ¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿ÆÈºÛ¤ÎÃæ¹ñ¤òµöÍÆ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤êÊÑ¼Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¿®¶Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´ÂÎ¼çµÁÅª¤Ê¡Ê¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËÆÈºÛ¼Ô¤ËÉ¨¤ò¶þ¤¹¤ëÀ¤³¦¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¼ÂÍø¤ò¼è¤ê¤ËÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÆ¬±Û¤·¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ÂÍø°Ê¾å¤Ë¡¢·ë¶É¤Ï·³»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢²ö¤ê²ö¤Ã¤Æ·³»öÅª¤ÊÉÔÍø±×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ý¥ó¥Ú¥ª»áÅª¤ÊÈà¤Î¼è¤ê´¬¤¤¬¤½¤ì¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ý¥ó¥Ú¥ª»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜÀ½Å´¤ÎÅÒ¤±¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÅÒ¤±¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¤â¤Ï¤äÎäÀï¤Ê¤Î¤À¡¢¤¤¤ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÂè»°¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤È¤âÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ÊÁ°¤«¤é¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ü1¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸»ºµòÅÀ¤òÃæ¹ñ¤«¤éÎ¥¤·¡¢Ê¬»¶¤ò¤Ï¤«¤ëÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¦Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ï»º¶È¤ò±Û¤¨¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë¿·¤·¤¤ÎäÀï¤Î¹½Â¤¤ò¸«¿ø¤¨¡¢·ÐºÑ¤ÎÏÀÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯¼£ÂÎÀ©¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë»öÎã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÀ½Å´¤Î·èÃÇ¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÂÐÖµ¤¹¤ëÂ¾¤ÎÆüËÜ´ë¶È³Æ¼Ò¤Ë¤â·èÃÇ¤òÇ÷¤ëÓåÌð¤È¤Ê¤ë»öÎã¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Àè¿Í¤Î´À¤äÎÞ¤È¤¤¤Ã¤¿·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¾ð½ïÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¿·ÎäÀï¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´û¤ËºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ë·¸¤ï¤ëÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤ÉÀ¯¼£Åª¤Ëµ¬À©¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ºâ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢À¯¼£Åª¤Ëµ¬À©¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¼«¿È¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐË¡¤Î»ÙÇÛ¤ä¼«Í³¤Ê¤É¼«¤é¤Îµò¤Ã¤ÆÎ©¤Ä´ðÈ×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯¼£Åª¤ÊÁªÂò¡¦·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿·ÎäÀï¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖËÉ±Ò»ö¶È¡×Çä¾å¤¬1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ËÇÜÁý¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÄÄÉ¤¤É÷¿á¤¯¡Ö»°É©½Å¹©¤Î³ô²Á¡×¤¬¸ì¤ë¤â¤Î