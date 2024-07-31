¡Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè18½µ¡Ö¼·¿Í¤Î»Ò¤ÏÀ¸¤¹¤È¤â½÷¤Ë¿´µö¤¹¤Ê¡©¡×¤ÎÂè89²ó¤¬8·î1Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Ìî¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¤·¤ß¤òÆÒ»Ò¤¿¤Á¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë

¡ö°Ê²¼8·î1ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£

Ä«¥É¥éÄÌ»»110ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎË¡Áâ³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£

ÆüËÜ½é¤Î½÷À­ÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¡Ê¤ß¤Ö¤Á¡¦¤è¤·¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤äÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡£

ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤ÏµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡Ù¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä

ÆÒ»Ò¤¿¤Á¤Ï¼ê»æ¤ÎËÝÌõ¤ÎÀµ³ÎÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùÅÄ¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¤µ¤ó¡Ë¤éÊÛ¸î¿Í¤È¸¡»¡¤ÎÁÐÊý¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¡£

¾®Ìî¡Êºæ¾®½Õ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¶â¸²Þ¬¡Êµö½¨Å¯¤µ¤ó¡Ë¤Î»ö·ï¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÈ½·è¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£