¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Æ゙¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò À¾ÈªÂç¸ã¡õIKKO¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡¡Èµæ¶Ë¤Î·ò¹¯¿©¡É¥«¥ìー¤ËÇ÷¤ë
¡¡À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤ÈIKKO¤¬¡¢7·î31Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥«¥ìー¤Î¥Á¥«¥éSP¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¸÷¤ëÀ¾ÈªÂç¸ã¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡¡ÈÌÜ¿·¤·¤µ¡É¤È¡È¤é¤·¤µ¡É¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÉ½¸½ÎÏ¡Ë
¡¡Æ±ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬1Ç¯¤Ç¤ª¤è¤½80²ó¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¿©¥«¥ìー¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£µæ¶Ë¤Î·ò¹¯¿©¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ìー¡£µ²±ÎÏUP¤ä¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥«¥ìー¤Î¥Á¥«¥é¤òÅ°Äì²òÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ìー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¤Î±£¤·Ì£¤âÂ³¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë