¡Ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡Û°ì½Ö¤ÇÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¡©¶õÇò¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë·êËä¤á¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤ª¢þ¤³¤É¢þ¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÊ¸»ú¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£¾åµ¤Î¶õÇò¤ËÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÃ±¸ì¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Íñ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ¸»ú¤¬Æþ¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤³¤É¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¿Æ»ÒÐ§¤È¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¼Ñ¤¿·ÜÆù¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¡¦¥·¥¤¥¿¥±¤Ê¤É¤ò·ÜÍñ¤Ç¤È¤¸¤Æ¤Î¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÜÆù¤È·ÜÍñ¤Ç¿Æ»ÒÐ§¤Î¿Æ»Ò¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£