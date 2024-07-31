¤º¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤60Âå½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ªÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¹õÌÚÆ·¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷ÀÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦60Âå¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö
2°Ì¡¡¹õÌÚÆ·
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡£ÂÎÎÏÅª¤Ê¿ê¤¨¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ°´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¤¡¢60Âå¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÃÝ¤¬2017Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸µÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±é½Ð²È¤ÎÌîÅÄ½¨¼ù¤ä¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤é¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÏÆ±¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤â²ñÈñ2Ëü5Àé±ß¤òÄ§¼ý¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
45ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÆÀ¤¿¤ÈÏÃ¤¹¹õÌÚÆ·¡£30ºÐ¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿30Âå¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¹õÌÚ¤Ï2024Ç¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÂçÊÑ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¡ÖÈ³¥²¡¼¥à¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«À¸³èÌÌ¤Ç¤ÏÁá¿²Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯¾²¸å¤Ï¤µ¤æ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¹ÈÃã¤ò°û¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¿å¤ò500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¿¿Ìð¥ß¥¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê60Âå¤Î¤³¤È¤ò¡ÖËÜµ¤¤ÎÂç¿Í¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆË¡¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤òµó¤²¡¢¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤ÀÌîºÚ¤Ç±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤·¡¢¿å¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÌëÃæ¤Ë²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿¿Ìð¤Ï¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤ËÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤«¤éºÇ½ª³ØÎò¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¡£¤½¤Î¤¿¤á50Âå¤Î¤È¤¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÌ¡²èµÊÃã¤Ê¤É¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»Â´¶ÈÄøÅÙÇ§Äê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÆ±´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¹õÌÚÆ·¤È¿¿Ìð¥ß¥¤¬1°Ì¤òÁè¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á59°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤º¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦60Âå¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡§ÅÄÊÕ¥æ¥¦¥¡Ë
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê¿¿Ìð ¥ß¥|½÷À|O·¿|ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡Ë
¡ÊÂçÃÝ ¤·¤Î¤Ö|1957/7/17À¸¤Þ¤ì|½÷À|A·¿|ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë
¡Ê¹õÌÚ Æ·|10/5À¸¤Þ¤ì|½÷À|A·¿|Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¡ÖFreeasy¡×¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§500Ì¾¡Ê20¡Á40ÂåÃË½÷¡§Ê£¿ô²óÅú¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î20Æü¡Á2024Ç¯5·î20Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦60Âå¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö
2°Ì¡¡¹õÌÚÆ·
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡×¡ª
60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡£ÂÎÎÏÅª¤Ê¿ê¤¨¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ°´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¤¡¢60Âå¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÃÝ¤¬2017Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸µÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±é½Ð²È¤ÎÌîÅÄ½¨¼ù¤ä¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤é¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÏÆ±¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤â²ñÈñ2Ëü5Àé±ß¤òÄ§¼ý¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¹õÌÚÆ·¡×¡ª
45ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÆÀ¤¿¤ÈÏÃ¤¹¹õÌÚÆ·¡£30ºÐ¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿30Âå¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¹õÌÚ¤Ï2024Ç¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÂçÊÑ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¡ÖÈ³¥²¡¼¥à¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«À¸³èÌÌ¤Ç¤ÏÁá¿²Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯¾²¸å¤Ï¤µ¤æ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¹ÈÃã¤ò°û¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¿å¤ò500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ï¡Ö¿¿Ìð¥ß¥¡×¡ª
60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¿¿Ìð¥ß¥¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê60Âå¤Î¤³¤È¤ò¡ÖËÜµ¤¤ÎÂç¿Í¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆË¡¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤òµó¤²¡¢¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤ÀÌîºÚ¤Ç±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤·¡¢¿å¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÌëÃæ¤Ë²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿¿Ìð¤Ï¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤ËÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤«¤éºÇ½ª³ØÎò¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¡£¤½¤Î¤¿¤á50Âå¤Î¤È¤¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÌ¡²èµÊÃã¤Ê¤É¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»Â´¶ÈÄøÅÙÇ§Äê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÆ±´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¹õÌÚÆ·¤È¿¿Ìð¥ß¥¤¬1°Ì¤òÁè¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á59°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤º¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦60Âå¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡§ÅÄÊÕ¥æ¥¦¥¡Ë
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê¿¿Ìð ¥ß¥|½÷À|O·¿|ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡Ë
¡ÊÂçÃÝ ¤·¤Î¤Ö|1957/7/17À¸¤Þ¤ì|½÷À|A·¿|ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë
¡Ê¹õÌÚ Æ·|10/5À¸¤Þ¤ì|½÷À|A·¿|Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¡ÖFreeasy¡×¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§500Ì¾¡Ê20¡Á40ÂåÃË½÷¡§Ê£¿ô²óÅú¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î20Æü¡Á2024Ç¯5·î20Æü