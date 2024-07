【第106話】7月31日 公開

講談社は7月31日、nonco氏によるマンガ「カナン様はあくまでチョロい」第106話「カナンとアミの主従逆転」をマガポケにて公開した。マガポケでの価格は50ポイント。

「カナン様はあくまでチョロい」はチョロかわ悪魔のカナンと天然ポジ人間の初恋ラブコメ。7月31日現在、マガポケでは第100話「カナンのクラスメイトトーク」、第101話「カナンの文化祭会議」、第102話「影乃リリィのミスコン交渉術」などの無料公開も行なわれている。

【最新話】

第106話「カナンとアミの主従逆転」のページ

【無料公開中】

第102話「影乃リリィのミスコン交渉術」のページ

第101話「カナンの文化祭会議」のページ

第100話「カナンのクラスメイトトーク」のページ

【カナン様はあくまでチョロい】

【チョロかわ悪魔×天然ポジ人間の初恋ラブコメ♪】

人間の魂を喰らうべく、人間界の高校に潜伏する女悪魔・カナン。一人の男子高校生に狙いを定めるが、気づけばなぜか恋人契約を結ぶことに!?しかし恋なんてしたことのないカナンには、未知な感情ばかりで…!甘酸っぱい青春とギャグの嵐!!純情アクマのチョロ可愛い初恋ラブコメ、始まります♪

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.