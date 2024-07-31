±ß¹â¿Ê¤ß¡¢°ì»þ152±ßÂæ¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î´ÑÂ¬
¡¡30Æü¤ÎÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß¹â¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢°ì»þ¡¢1¥É¥ë=152±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬31Æü¤Þ¤Ç³«¤¯¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÅìÉô»þ´Ö30Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¸áÁ°6»þ¡Ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÆ±»þ¹ï¤è¤ê1±ß26Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë=152±ß72¡Á82Á¬¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡30ÆüÃë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¿¼Ìë¤«¤é31ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Ë¡¢Æü¶ä¤¬ÄÉ²Ã¤ÎÍø¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤¹¤ì¤ÐÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬½Ì¤Þ¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¡¢¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë±ß¤òÇã¤¤¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£