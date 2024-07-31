¤­¤Ã¤È¹¬¤»¤¬ÄÏ¤á¤ë¡£À¿¼Â¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ­¤«¤é¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë½÷À­¡×¤È¤Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç


Îø¤Î¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¿¼Â¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ­¤È¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¿¼Â¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ­¤«¤é¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë½÷À­¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

Æüº¢¤«¤éÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë


À¿¼Â¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ­¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüº¢¤«¤éÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£

¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿¿ÆÀÚ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò¡¢¤­¤Á¤ó¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¤ËÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿ÆÀÚ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤µ¤ä°ìÅÓ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÈë·í¤Î£±¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

µ¤ÇÛ¤ê¤äµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë


À¿¼Â¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ­¤Ï¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤äµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë½÷À­¤òµá¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤Ï£±¤Ä¤ÎÊª»ö¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ò¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ê·çÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£

¤½¤·¤Æ¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤äµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë½÷À­¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·çÅÀ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤âÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

À¿¼Â¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ­¤È¤ÎÎø°¦À®½¢¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤ò¼«Ê¬Ëá¤­¤òÄÌ¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ­¤Î¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡õÍ¥¤·¤µ¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È